Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещание 17 июля обсудил обеспечение налоговых и других поступлений в государственный бюджет.

Глава государства заявил, что накажет хокимов и сотрудников налоговых органов, если предпринимателей будут принуждать к излишним выплатам для выполнения «плана» по налогам. По его словам, увеличить производство и поступления можно только за счёт помощи предпринимателям.

Он поручил Генеральной прокуратуре взять под контроль такие случаи.

С начала года поступления в 67 районах выросли в 1,5 раза. Например, в Бахмальском, Джалакудукском, Фаришском, Кургантепинском и Гулистанском районах показатели выросли в два раза. Однако темпы роста в Нукусском, Акдарьинском, Кизирикском, Мингбулакском, Мирзо-Улугбекском, Кибрайском, Тайлокском районах, городах Намангане и Зарафшане значительно отстают от остальных регионов.

Перед ответственными руководителями поставлена задача проанализировать эффективность выделенных кредитов, субсидий и государственных ресурсов в районах с низким ростом поступлений. На основе этой информации будет дана оценка работе первых заместителей хокимов по экономическим и финансовым вопросам и руководителей налоговых органов.





В 2023 году предпринимателям предоставлены субсидии, компенсации, таможенные и налоговые льготы на 90 трлн сумов. До конца этого года поручено оптимизировать расходы на 10 трлн сумов за счёт прекращения неэффективных мер.

Теперь льготы и субсидии будут предоставляться сроком на год с условием достижения целевого показателя. В зависимости от результата они будут продлеваться или отменяться.

В конце мая была создана республиканская комиссия по оптимизации и обеспечению эффективности субсидий, льгот и преференций. Она должна подготовить предложения по «кардинальному пересмотру» всех действующих льгот по итогам анализа воздействия на экономику и атмосферу здоровой конкуренции.

Также был определён порядок предоставления льгот бизнесу в зависимости от рейтинга устойчивости. На меры поддержки могут рассчитывать предприниматели с рейтингом B и выше.

В Узбекистане размер субсидий из госбюджета вырос в пять раз за два года — с 5,63 трлн до 29,25 трлн сумов ($2,5 млрд). 18 трлн сумов приходится на покрытие разницы между покупкой и продажей газа, 1,72 трлн — на возмещение ущерба по теплоэнергии, 1,02 трлн — на геологоразведку.