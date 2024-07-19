Глобальные сбои в работе Microsoft не затронули деятельность международных аэропортов Узбекистана, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

«На данный момент все аэродромы продолжают работать на вылет и прилёт в штатном режиме. В случае сбоев программного обеспечения по регистрации пассажиров у авиакомпаний, Uzbekistan Airports готов предложить авиаперевозчикам свою систему регистрации в качестве альтернативы», — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что статус рейсов можно узнать на официальном сайте www.uzairports.com или через единый контакт-центр по номеру +99855 501 45 55.

Сбой в устройствах с системой Windows нарушил работу тысяч компаний по всему миру, включая аэропорты, банки, биржи и супермаркеты. Конкретная причина массовых нарушений пока не установлена, но проблема может быть связана с обновлением программного обеспечения Crowdstrike.