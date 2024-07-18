Производитель пищевой продукции во время открытого диалога с представителями государственных органов в Ташкенте попросил отменить новую норму по электроэнергии для юридических лиц.

«Шерзод ака (Кудбиев, глава Налогового комитета, на фото ниже — слева — ред.), спасибо вам большое. После работы комитете непосредственно с предпринимателями последние 2−3 года налоговая система пришла в порядок. Но я ждал здесь другие комитеты и министерства. Где они? Где Министерство энергетики? Где Комитет по развитию конкуренции? Проблемы, которые мучают нас, относятся к их сферам», — сказал учредитель компании Perfect Invest Business Улугбек Султанов.

По его словам, в новых Правилах использования электроэнергии и газа (утверждены постановлением Кабинета министров от 31 мая) предусмотрено, что юридические лица платят по двукратному тарифу при потреблении электроэнергии свыше 10% от выделенного лимита, предусмотренного в договоре.

Предприниматель потребовал отменить эту норму.

«Даже иностранные эксперты дали этому оценку и сказали, что этот порядок наказывает производителей. Надо сказать президенту про пункты 85 и 150 правил, пусть отменят. Министерство энергетики свою вину в системе хочет закрыть за счёт предпринимателей, за счёт 2−3-кратных платежей. Пусть они проведут реформу своей системы, как Налоговый комитет», — сказал Улугбек Султанов.

Он сообщил, что можно было сделать предоплату за два месяца и платить по старым тарифам, но с августа бизнес «почувствует нагрузку».





Председатель Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов (на фото в центре) поддержал предпринимателя.

Согласно пункту 150 правил, перерасчеты за дополнительные потери активной энергии в сетях вследствие недостаточной компенсации потребителями реактивной мощности составляют трёхкратную сумму действующего тарифа. Предприниматель попросил отменить и эту норму.

С начала июня предприниматели начали платить по двукратному тарифу при превышении лимита на электроэнергию.

«[Юрлицам] недавно повышали стоимость 1 кВт·ч до 900 сумов. Лимит определял сам абонент и вносил предоплату. Скажем, 5000 кВт·ч в месяц. При превышении лимита они платили по 960 сумов. Теперь по сверхлимиту повысили до 1800 сумов за кВт·ч», — сообщал журналист Шухрат Шокиржонов.

Экономист Бехзод Хошимов в начале июня называл эту меру Минэнерго «очень дорогой ошибкой». Он отметил, что похожие лимиты введены и для физических лиц (социальная норма), но электроэнергия для них предоставляется по очень субсидированной цене, в несколько раз дешевле себестоимости производства.

По его словам, применение такой же схемы для юридических лиц «совершенно неправильно».

«Потому что, во-первых, цена, которую платят юридические лица, превышает затраты. То есть, логично, энергетические компании получают выгоду от каждого киловатта энергии, использованного юридическими лицами. С физическими лицами наоборот, им государство, то есть налогоплательщики, компенсирует разницу за каждый киловатт-час использованного дома света. А для предприятий всё наоборот — чем больше они используют, тем больше прибыль», — написал он.

Но худшая часть этого решения — экономический ущерб, считает экономист. По его словам, одной из самых больших проблем в Узбекистане является «небольшой размер средней фирмы». То есть расширение компании ограничено рядом причин, а теперь с новыми ограничениями это сделать стало ещё сложнее и дороже, пояснил он.