Полковник Олим Чорикулович Саидов освобождён от должности начальника Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана в связи с переходом на другую работу. Приказ об этом подписал министр внутренних дел, сообщила пресс-служба МВД.

Олим Саидов. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

Эту должность занял Шерзод Шокирович Ибрагимов, который ранее работал начальником Службы охраны общественного порядка этого же департамента МВД.

Олим Саидов возглавил Главное управление безопасности дорожного движения МВД в ноябре 2019 года. В конце 2021 года после реорганизации структуры МВД он стал заместителем начальника Департамента общественной безопасности и начальником СБДД.