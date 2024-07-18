Кыргызстан рассматривает введение утилизационного сбора для поддержки отечественной автомобильной промышленности. Об этом изданию Tazabek рассказала заместитель министра экономики страны Айнура Усенбекова.

«Утильсбор, как защитный механизм, мы по-любому будем вводить. Сейчас точно не ясно, сколько он будет стоит, так как экономисты сейчас все ещё считают», — сказала она на открытии кыргызско-узбекского автозавода Tulpar Motors 18 июля.

По словам замминистра, определением ставок будет заниматься Министерство природных ресурсов.

«Так как раньше у нас не было производства, соответственно, не было и утильсбора. Вообще утилизационный сбор — это мировая практика. Не гласно, это инструмент защиты отечественного рынка и, конечно же, нашей экологии», — пояснила Усенбекова.

Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров на церемонии запуска проектов кооперации 18 июля.

В четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров, посещающий Ташкент с госвизитом, дали старт работе кыргызско-узбекского автомобильного завода. Его строительство началось в мае прошлого года. Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров назвал проект «стратегически важным для обеих стран».

Завод — первый в Кыргызстане — по производству легковых, грузовых автомобилей и автобусов построен в селе Ак-Суу Чуйской области. Площадь завода составляет 4,7 га, используется технология производства General Motors.

Проект реализован ООО «ДТ-Техник» (Кыргызстан) и «Узавтосаноат» в соответствии с межправительственным соглашением от 27 января 2023 года, которое было подипсано во время визита Шавката Мирзиёев в Кыргызстан.

На совместном заводе планируется организовать производство порядка 20 моделей автотранспортных средств. На первоначальном этапе будут выпускаться автомобили Chevrolet Tracker, Onix, Cobalt методом крупноузловой сборки (SKD).

На предприятии также будет производиться коммерческая техника:

грузовые автомобили Isuzu NPR75L и Isuzu NMR77H;

пикапы Isuzu D-MAX;

городской низкопольный автобус SAZ LE60;

междугородний автобус SAZ HD50.

До конца года планируется выпустить около 1000 единиц транспорта.

По данным СМИ, за шесть лет на заводе планируют выпустить 30 тысяч машин и создать 1000 рабочих мест. Общий объем инвестиций оценивался в 50 млн долларов.

Узбекистан ввёл утильсбор на автомобили после отмены акцизного налога в 2020 году.