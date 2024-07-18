За первую половину 2024 года в Узбекистане к уголовной ответственности были привлечены 2389 должностных лиц, что на 34,4% больше, чем в январе-июне 2023 года (1778), сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Количество уголовных дел против должностных лиц, по которым вынесены приговоры, составило 2525, или почти на 40% больше, чем в первой половине прошлого года (1804).

Среди осуждённых 23 (в январе-июне 2023 года — 14) были сотрудниками республиканских, 223 (100) — областных и 2143 (1664) — районных и городских подразделений министерств, ведомств и организаций.

Чиновники были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в таких преступлениях, как:

хищение чужого имущества путём присвоения и растраты — 1467 (было 1151);

мошенничество — 191 (144);

взяточничество и посредничество во взяточничестве — 158 (66);

злоупотребление служебным положением — 104 (157);

должностной подлог — 48 (34);

превышение власти — 30 (14);

должностная халатность — 28 (23);

другие преступления — 363 (189).

В результате должностных преступлений государственным и общественным интересам причинён ущерб в оценочном размере 1,466 трлн сумов, что почти на 67% больше, чем в первой половине 2023 года (879 млрд сумов). В ходе предварительного следствия было взыскано 1,22 трлн сумов (750 млрд сумов). Доля возмещённого ущерба составила 83% против 85% годом ранее.

За весь 2023 год к уголовной ответственности были привлечены 3575 должностных лиц, что на 14,7% больше, чем годом ранее. Основной вид преступлений, лидирующий с большим отрывом, — хищение имущества. Чиновников республиканского уровня осуждено на 55% меньше, чем в 2022-м.