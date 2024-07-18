В Узбекистане вводятся отдельные государственные регистрационные номерные знаки для автомобилей и электромобилей скорой медицинской помощи, электромотоциклов, мопедов и скутеров. Это предусмотрено изменениями в Правила дорожного движения, которые утвердило правительство постановлением от 17 июля.



автомобили скорой медицинской помощи



электромобили и гибридные автомобили скорой медицинской помощи



мопеды



скутеры



мотоциклы и электромотоциклы иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих или временно посетивших Узбекистан по личным, служебным делам, на учёбу или в туристических целях.



мопеды и скутеры мотоциклов и электромотоциклов для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих или временно посетивших Узбекистан по личным, служебным делам, на учёбу или в туристических целях.



Кроме того, вносятся некоторые изменения при выдаче номеров. Если номер типа XIE (двухстрочный с кодом территории на зелёном фоне) раньше выдавался для мотоциклов, мотороллеров и электроскутеров, то теперь будет выдаваться для электромотоциклов (понятие ниже).

Как мы сообщали ранее, документом в ППД внесено понятие скутера — это транспортное средство с конструктивной скоростью выше 25 км/ч, но не более 50 км/ч, с электродвигателем номинальной (установленной) мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт, c двумя или тремя (четырьмя колёсами).

К скутерам приравниваются трициклы и квадрициклы с такими же характеристиками, а также другие механические устройства, приспособленные для передвижения по проезжей части. Их водители должны надевать мотошлемы перед началом движения.

Изначально в определении не было ограничение скорости до 50 км/ч, но указывался рабочий объём двигателя более 25 кубических сантиметров (если это двигатель внутреннего сгорания).

Кроме того, вводится понятие электромотоциклов — транспортное средство с конструктивной скоростью 50 км/ч и выше, с электродвигателем номинальной (установленной) мощностью более 4 кВт, c двумя или тремя (четырьмя колёсами), с прицепом или без прицепа.

Согласно действующим ПДД, к мопедам относится транспортное средство с конструктивной скоростью выше 50 км/ч, с рабочим объёмом двигателя более 50 кубических сантиметров (если это двигатель внутреннего сгорания). с электродвигателем номинальной (установленной) мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт, c двумя или тремя колёсами. К мопедам приравниваются трициклы, квадрициклы, скутеры с такими же характеристиками, а также другие механические устройства, приспособленные для передвижения по проезжей части.

Необходимость принятия проекта решения

В пояснительной записке МВД отмечало, что электрические мотоциклы, скутеры и мотороллеры, приобретающие всё большую популярность среди населения, создают ряд проблем в обеспечении безопасности участников дорожного движения.

Если в 2021—2022 годах было ввезено более 50 тысяч электромотоциклов (2442) и скутеров (48359), то в 2023 году их импорт вырос в 2,5 раза — до 127 тысячи. Согласно действующим правилам, скутеры и мопеды не регистрируются в СБДД.

Сегодня, поскольку в технической документации электрического мототранспорта указано, что мощность двигателя не превышает 4 кВт, а максимальная скорость не превышает 50 км/ч, номерной знак им не выдаётся, а водительские права не требуются.

«В результате такими транспортными средствами пользуются люди, не имеющие элементарных знаний правил дорожного движения, в основном несовершеннолетние и молодые люди, а также женщины, пожилые люди, а вспыльчивость молодёжи увеличивает возможность возникновения различных негативных ситуаций на дороге», — говорится в пояснении.

Подобные факторы создают условия для использования электрического мототранспорта по своему усмотрению, беспорядочного вождения на дорогах без соблюдения правил, отмечают разработчики. Число ДТП с водителями скутеров и мопедов не приводится.