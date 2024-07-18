В Узбекистане вводятся отдельные государственные регистрационные номерные знаки для автомобилей и электромобилей скорой медицинской помощи, электромотоциклов, мопедов и скутеров. Это предусмотрено изменениями в Правила дорожного движения, которые утвердило правительство постановлением от 17 июля.

государственные регистрационные номерные знаки, мопеды, номерные знаки, скутеры
автомобили скорой медицинской помощи
государственные регистрационные номерные знаки, мопеды, номерные знаки, скутеры
электромобили и гибридные автомобили скорой медицинской помощи
государственные регистрационные номерные знаки, мопеды, номерные знаки, скутеры
мопеды
государственные регистрационные номерные знаки, мопеды, номерные знаки, скутеры
скутеры
государственные регистрационные номерные знаки, мопеды, номерные знаки, скутеры
мотоциклы и электромотоциклы иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих или временно посетивших Узбекистан по личным, служебным делам, на учёбу или в туристических целях.
государственные регистрационные номерные знаки, мопеды, номерные знаки, скутеры
мопеды и скутеры мотоциклов и электромотоциклов для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих или временно посетивших Узбекистан по личным, служебным делам, на учёбу или в туристических целях.

Кроме того, вносятся некоторые изменения при выдаче номеров. Если номер типа XIE (двухстрочный с кодом территории на зелёном фоне) раньше выдавался для мотоциклов, мотороллеров и электроскутеров, то теперь будет выдаваться для электромотоциклов (понятие ниже).

Как мы сообщали ранее, документом в ППД внесено понятие скутера — это транспортное средство с конструктивной скоростью выше 25 км/ч, но не более 50 км/ч, с электродвигателем номинальной (установленной) мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт, c двумя или тремя (четырьмя колёсами).

Реклама на Газета.uz

К скутерам приравниваются трициклы и квадрициклы с такими же характеристиками, а также другие механические устройства, приспособленные для передвижения по проезжей части. Их водители должны надевать мотошлемы перед началом движения.

Изначально в определении не было ограничение скорости до 50 км/ч, но указывался рабочий объём двигателя более 25 кубических сантиметров (если это двигатель внутреннего сгорания).

Кроме того, вводится понятие электромотоциклов — транспортное средство с конструктивной скоростью 50 км/ч и выше, с электродвигателем номинальной (установленной) мощностью более 4 кВт, c двумя или тремя (четырьмя колёсами), с прицепом или без прицепа.

Согласно действующим ПДД, к мопедам относится транспортное средство с конструктивной скоростью выше 50 км/ч, с рабочим объёмом двигателя более 50 кубических сантиметров (если это двигатель внутреннего сгорания). с электродвигателем номинальной (установленной) мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт, c двумя или тремя колёсами. К мопедам приравниваются трициклы, квадрициклы, скутеры с такими же характеристиками, а также другие механические устройства, приспособленные для передвижения по проезжей части.

Необходимость принятия проекта решения

В пояснительной записке МВД отмечало, что электрические мотоциклы, скутеры и мотороллеры, приобретающие всё большую популярность среди населения, создают ряд проблем в обеспечении безопасности участников дорожного движения.

Если в 2021—2022 годах было ввезено более 50 тысяч электромотоциклов (2442) и скутеров (48359), то в 2023 году их импорт вырос в 2,5 раза — до 127 тысячи. Согласно действующим правилам, скутеры и мопеды не регистрируются в СБДД.

Сегодня, поскольку в технической документации электрического мототранспорта указано, что мощность двигателя не превышает 4 кВт, а максимальная скорость не превышает 50 км/ч, номерной знак им не выдаётся, а водительские права не требуются.

«В результате такими транспортными средствами пользуются люди, не имеющие элементарных знаний правил дорожного движения, в основном несовершеннолетние и молодые люди, а также женщины, пожилые люди, а вспыльчивость молодёжи увеличивает возможность возникновения различных негативных ситуаций на дороге», — говорится в пояснении.

Подобные факторы создают условия для использования электрического мототранспорта по своему усмотрению, беспорядочного вождения на дорогах без соблюдения правил, отмечают разработчики. Число ДТП с водителями скутеров и мопедов не приводится.