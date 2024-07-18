С 1 августа государственные регистрационные номерные знаки для автомобилей будут присваиваться в случайном порядке. Об этом говорится в постановлении правительства Узбекистана от 17 июля.

Номера будут автоматически генерироваться через модуль «Государственные номерные знаки» электронной системы СБДД МВД.

Сейчас номерные знаки выдаются по очерёдности нумерации по нарастающей, за исключением номеров с повышенной ставкой платежа с востребованной комбинацией букв и цифр («красивые номера», оплачиваются через аукцион).

Выдачу номеров в случайном порядке в России ввели в 2018 году, чтобы избежать коррупционной составляющей, связанной с покупкой красивых номеров. Суть метода в том, что номер присваивает компьютер, выбирая его случайным образом.

Ряд водителей, недавно получивших номера для машин, сообщили «Газете.uz», что номерные знаки были сформированы автоматически через планшеты инспекторов. «Номер автоматически появился на планшете, никто не знает, каким будет номер», — сообщил один собеседник.

Согласно постановлению, с 1 декабря направлять обращения о регистрации автомобилей и выдаче номеров можно будет через мобильное приложение СБДД, официальный сайт службы, call-центр или Единый портал госуслуг (my.gov.uz) и там же провести оплату.

Как мы сообщали ранее, этим же постановлением введены отдельные номерные знаки для автомобилей скорой медицинской помощи, электромотоциклов, мопедов и скутеров.