Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров приняли участие в церемонии запуска крупных проектов кооперации, сообщила пресс-служба главы государства.

Дан старт строительству двух солнечных электрических станций общей мощностью 400 мегаватт в Ферганской и Наманганской областях. Вырабатываемая на них электроэнергия будет поставляться в Кыргызстан.

В Чуйской области начал работу завод по производству легковых автомобилей и коммерческой техники. Он будет выпускать автомобили марок «Кобальт», «Оникс» и «Трекер», а также грузовые машины.

Завод Tulpar Motors занимает площадь 4,7 га, из которых 2,8 га отведены под производственные цеха SKD (крупноузловая сборка). В сотрудничестве с узбекистанским производителем на заводе также организован выпуск грузовых автомобилей на базе шасси ISUZU, пикапов ISUZU D-MAX, городских низкопольных автобусов SAZ LE60 и междугородних автобусов SAZ HD50.

В городе Кара-Балта стартовало производство швейно-трикотажных изделий и полотен.

«Президенты Узбекистана и Кыргызстана выразили уверенность, что эти проекты будут способствовать расширению взаимовыгодного практического сотрудничества между нашими странами», — говорится в сообщении.





До церемонии запуска лидеры двух провели переговоры в узком и расширенном составе. Президенты обсудили сотрудничество в сферах транспорта, энергетики, сельского и водного хозяйства, экологии, безопасности и других.

Кроме этого, они обсудили меры по наращиванию товарооборота между Узбекистаном и Кыргызстана за счёт программ импортозамещения и поддержки проектов кооперации. В ближайшие годы страны планируют увеличить объёмы взаимной торговли до 2 млрд долларов.

Стратегическим направлением стороны определили сотрудничество в энергетической сфере. Президенты отметили важность скорейшего подписания соглашения и начала строительства Камбаратинской ГЭС-1. Страны также договорились подготовить комплексную программу сотрудничества по развитию малой гидроэнергетики.

Для развития торговли между регионами двух стран будет подготовлен график взаимных визитов делегаций и обновлены совместные «дорожные карты».