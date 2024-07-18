Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вместе с супругой прибыл в Узбекистан с государственным визитом.

В международном аэропорту Ташкента их встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой, сообщила пресс-служба главы государства.

В рамках визита пройдут переговоры на высшем уровне, на которых будет обсуждаться дальнейшее углубление узбекско-кыргызских отношений, говорится в сообщении.

Кроме того, предусматриваются запуск ряда крупных совместных проектов и подписание «весомого пакета» двусторонних документов.

Как уточняет пресс-служба президенты Кыргызстана, мероприятия госвизита пройдут в Ташкенте и Хиве.