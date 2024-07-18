Часть улицы Садыка Азимова в центре Ташкента также планируется превратить в круглосуточно работающую гастрономическую улицу. Об этом сообщает «Микрокредитбанк», поддерживающий проект.





На этой улице расположены первая правительственная клиника, глазная клиника, школа №145, различные магазины и рестораны.

В рамках проекта намечено обновить опоры освещения, установить скамейки и урны, высадить новые деревья, организовать систему полива и проигрывания музыки.





Планируется обновить и расширить тротуары, создать велодорожки, разметить парковочные места по краям проезжей части, детские площадки.

В дополнение к действующим пунктам общепита на улице появятся фудтраки, в которых будет продаваться уличная еда.

Ранее сообщалось о планах сделать гастрономическим отрезок улицы Тараса Шевченко. Небольшая гастрономическая зона также действует за гостиницей «Узбекистан».