Кабинет министров Узбекистана 17 июля утвердил поправки, направленные на «обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах». Документ вносит изменения в Правила дорожного движения, в том числе о регулировании движения скутеров, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Документом в ППД внесено понятие скутера — это механическое транспортное средство с конструктивной скоростью выше 25 км/ч, рабочим объёмом двигателя более 25 кубических сантиметров (если это двигатель внутреннего сгорания) или с электродвигателем номинальной (установленной) мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт.

К скутерам приравниваются трициклы и квадрициклы с такими же характеристиками, а также другие механические устройства, приспособленные для передвижения по проезжей части. Их водители должны надевать мотошлемы перед началом движения.

К средствам индивидуальной мобильности относятся транспортные средства с одним или несколькими колёсами (роликами) с двигателем или двигателями (электросамокаты, электроскейтборды, сигвеи, унициклы, моноколеса и аналогичные средства передвижения), предназначенные для индивидуального передвижения людей.

Постановлением запрещается:

управлять СИМ лицам младше 14 лет (за исключением управления на закрытых территориях);

езду с пассажиром (то есть СИМ и велосипеды должны перевозить одного человека, исключение — велосипеды с детскими креслами для детей до 7 лет);

управлять СИМ под воздействием алкоголя, наркотических средств, их аналогов, психотропных или сильнодействующих веществ, в состоянии усталости и болезни, угрожающих безопасности дорожного движения;

проезд по проезжей части, в том числе по пешеходным переходам (за исключением движения по велосипедным полосам).

осуществлять буксировку одного или нескольких СИМ;

управлять СИМ при неисправности тормозной системы, рулевого управления, звукового сигнала, передних и задних фар или фонарей, не работающими в тёмное время суток или в ситуациях с ограниченной видимостью;

передвигаться на СИМ, не держась за руль или удерживая его одной рукой (за исключением жестов руками при манёврах);

использовать телефон во время движения.

Средство индивидуальной мобильности должно быть оборудовано фарой или фонарём, тормозом, звуковым сигналом, а также белыми светоотражателями спереди, красными или оранжевыми светоотражателями по бокам и красными светоотражателями сзади.

Лица, управляющие электросамокатами и другими СИМ, должны строго соблюдать ПДД во время движения, передвигаться по тротуарам, пешеходным переходам, пешеходным и велосипедным дорожкам со скоростью не более 10 км/ч (первоначальным проектом предлагалось — до 6 км/ч), а при отсутствии всего перечисленного — со скоростью не более 20 км/ч по правой стороне проезжей части, уступать дорогу другим участникам движения при выезде из жилой зоны и строго следовать направлению движения других транспортных средств, говорится в документе.

Документов вводятся новые дорожные знаки:





3.34. Запрещается управление индивидуальными средствами передвижения





3.5.1. Запрещается движение скутеров и мопедов

Ранее блогер Кобил Хидиров, автор Telegram-канала davletovuz, комментируя предложения, отмечал, что «деятельность самокатов, захватывающих города, давно должна была быть отрегулирована», но новые правила «снова вводятся за счёт пешеходов».

«Тротуары и так узкие, на них паркуются автомобили, по ним уже ездят доставщики, которых с каждым днём всё больше, и теперь по ним смогут ездить передвигающиеся на электросамокатах (на самом деле уже ездят). Пешеходу, особенно если он с ребёнком, приходится передвигаться со страхом, поскольку между „трассой“ и тротуаром [уже не видно разницы]», — писал он.

По мнению блогера, необходимо выделить инфраструктуру для велосипедов, самокатов и других СИМ за счёт проезжей части и создать для их движения необходимые условия.

«Оставьте тротуары в покое! И ещё. Скутеры должны быть категорически запрещены на бульварах, в парках и вдоль каналов. Если потерять бдительность, могут задеть. Если вы не верите, попробуйте походить там», — отмечал он.