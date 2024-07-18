По итогам переговоров между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Кыргызстана Садыром Жапаровым принят пакет двусторонних документов, сообщила пресс-служба главы государства.

Президенты подписали Совместное заявление о дальнейшем углублении и расширении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.





В ходе государственного визита также подписаны 16 документов, в числе которых:

межправительственное соглашение по объектам курортно-рекреационного хозяйства, расположенным на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана;

протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан;

протокол о завершении двусторонних переговоров по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию;

протокол о сотрудничестве в сфере строительной деятельности;

протокол о сотрудничестве в области труда, занятости населения и миграции;

протокол о сотрудничестве в области культуры и искусства;

протокол о сотрудничестве в сфере государственной службы;

план мероприятий по увеличению объёмов взаимной торговли на 2024−2030 годы;

план практических мер по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2024−2026 годы;

«дорожная карта» по дальнейшему развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственного обеспечения на 2024−2026 годы;

план мероприятий по развитию сотрудничества между Ташкентом и Бишкеком на 2024−2026 годы;

меморандум между Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана и Национальным институтом стратегических инициатив при президенте Кыргызстана.

Лидеры двух стран также запустили ряд крупных проектов кооперации в энергетической, транспортной и текстильной сферах. Среди них — солнечные электростанции в Ферганской и Наманганской областях и автомобильный завод в Чуйской области.