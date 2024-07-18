По итогам переговоров между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Кыргызстана Садыром Жапаровым принят пакет двусторонних документов, сообщила пресс-служба главы государства.
Президенты подписали Совместное заявление о дальнейшем углублении и расширении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.
В ходе государственного визита также подписаны 16 документов, в числе которых:
- межправительственное соглашение по объектам курортно-рекреационного хозяйства, расположенным на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана;
- протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан;
- протокол о завершении двусторонних переговоров по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию;
- протокол о сотрудничестве в сфере строительной деятельности;
- протокол о сотрудничестве в области труда, занятости населения и миграции;
- протокол о сотрудничестве в области культуры и искусства;
- протокол о сотрудничестве в сфере государственной службы;
- план мероприятий по увеличению объёмов взаимной торговли на 2024−2030 годы;
- план практических мер по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2024−2026 годы;
- «дорожная карта» по дальнейшему развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственного обеспечения на 2024−2026 годы;
- план мероприятий по развитию сотрудничества между Ташкентом и Бишкеком на 2024−2026 годы;
- меморандум между Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана и Национальным институтом стратегических инициатив при президенте Кыргызстана.
Лидеры двух стран также запустили ряд крупных проектов кооперации в энергетической, транспортной и текстильной сферах. Среди них — солнечные электростанции в Ферганской и Наманганской областях и автомобильный завод в Чуйской области.