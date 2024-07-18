Политика

Президенты Узбекистана и Кыргызстана подписали совместное заявление о расширении всеобъемлющего стратегического партнёрства и ещё 16 документов. В их числе соглашение по курортным объектам на Иссык-Куле и план по увеличению взаимной торговли.

Олим Саидов, возглавлявший Службу безопасности дорожного движения с ноября 2019 года, освобождён от должности. Этот пост занял Шерзод Ибрагимов.

К уголовной ответственности в Узбекистане за первое полугодие были привлечены 2389 должностных лиц, что на 34,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным видом преступлений остаётся хищение имущества. Сумма ущерба выросла на 67% — почти до 1,5 трлн сумов.

Экономика

Производитель пищевой продукции попросил отменить двойной тариф на электроэнергию при превышении лимита на 10% для юридических лиц. Он считает, что Министерство энергетики тем самым «закрывает вину в своей системе за счёт предпринимателей».

Президенты Узбекистана и Кыргызстана запустили ряд крупных проектов кооперации в энергетической, транспортной и текстильной сферах. Среди них — солнечные электростанции в Ферганской и Наманганской областях и автомобильный завод в Чуйской области.

В Кыргызстане планируется ввести утильсбор для поддержки местного автопрома после запуска кыргызско-узбекского автозавода, где будет собирать Chevrolet Tracker, Onix, Cobalt и другие автомобили. «Утильсбор, как защитный механизм, мы по-любому будем вводить», — сказали в Минэкономике КР.

Общество

Говоря о загрязнении воздуха в Узбекистане, мы часто используем слово «пыль». Она стала удобным оправданием настоящей проблемы. Какова роль пыли в загрязнении воздуха, почему в ноябре 2021 года Ташкент накрыло пыльной мглой и как решить проблему — в лонгриде «Газеты.uz».

С 1 августа автомобильные номера в Узбекистане будут присваиваться в случайном порядке. С 1 декабря заявки на регистрацию авто и получение номера можно будет направить через мобильное приложение СБДД или ЕПИГУ и там же провести оплату.

Американский университет технологий в Ташкенте, создаваемый совместно с Аризонским госуниверситетом, должен принять студентов в этом году. Ему предоставлена полная академическая независимость. Вуз будет выдавать дипломы не только этого университета, но и других зарубежных вузов, признаваемые в США.

Часть улицы Садыка Азимова в Ташкенте также планируется сделать круглосуточно работающей гастрономической улицей. Ранее сообщалось о планах превратить в гастрономический отрезок улицы Тараса Шевченко.

В Узбекистане приняты поправки в ПДД, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. На СИМ разрешается передвигаться по тротуарам со скоростью до 10 км/ч (изначально предлагалось до 6 км/ч), на проезжей части — до 20 км/ч.

В Узбекистане вводятся отдельные номерные знаки для автомобилей скорой медицинской помощи, электромотоциклов, мопедов и скутеров.

Мир

Президент США Джо Байден заразился COVID-19 — уже в третий раз. Болезнь протекает в лёгкой форме, он находится на самоизоляции, сообщил Белый дом.

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