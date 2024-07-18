Президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Сегодня днём у меня вышел положительный результат теста на COVID-19, но я чувствую себя хорошо и благодарю всех за добрые пожелания», — написал Байден.

В Белом доме уточнили, что президент был неоднократно вакцинирован и испытывает лёгкие симптомы болезни — насморк и кашель. В сообщении отмечается, что Байден вернётся в штат Делавэр, где у него есть дом, и продолжит работать на самоизоляции.