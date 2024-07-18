Президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. Об этом он сообщил в соцсети X.
«Сегодня днём у меня вышел положительный результат теста на COVID-19, но я чувствую себя хорошо и благодарю всех за добрые пожелания», — написал Байден.
В Белом доме уточнили, что президент был неоднократно вакцинирован и испытывает лёгкие симптомы болезни — насморк и кашель. В сообщении отмечается, что Байден вернётся в штат Делавэр, где у него есть дом, и продолжит работать на самоизоляции.
- Ранее Байден переносил дважды переносил COVID-19. Последний раз он болел ковидом в июле 2022 года.
- Сообщение о коронавирусе у Байдена появилось на фоне усилившихся призывов к нему выйти из предвыборной гонки после провальных дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Неудачное выступление 81-летнего президента вызвало панику внутри Демократической партии и разговоры о том, должен ли он выдвигаться, учитывая его возраст. Многие ведущие политики и сторонники демократов призвали его сняться с президентских выборов, однако Байден пока отказывается это делать.