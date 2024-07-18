Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 июля подписал постановление о мерах по организации Американского университета технологий в Ташкенте.

Мы писали, что открытие вуза в партнёрстве с Аризонским государственным университетом обсуждалось на встрече Шавката Мирзиёева c основателем и главой образовательной компании Cintana Дугласом Беккером в Нью-Йорке в сентябре прошлого года. Тогда между Агентством стратегических реформ при президенте Узбекистана, Аризонским государственным университетом и компанией Cintana Education был подписан меморандум о создании университета в Ташкенте.

Частный вуз, который станет вторым американским университетом в Узбекистане после Университета Вебстера, начнёт деятельность уже с 2024/2025 учебного года. Университет будет обладать «полной академической и организационно-финансовой независимостью». Обучение в нём будет осуществляться на основе контракта, параметры и порядок приёма студентов, аттестации выпускников и сумму контракта университет будет определять сам.

Вуз должен готовить на уровне международных стандартов кадры для сфер инженерии, здравоохранения, информационных технологий, архитектуры и дизайна, экономики и финансов и международных отношений.

Выпускникам будет выдаваться диплом Аризонского государственного университета или партнёрского зарубежного вуза, признаваемого в США (должен входить в топ-200 «престижных рейтинговых организаций»). Диплом будет признаваться на территории Узбекистана.

Для студентов будет создана возможность для проведения учебной части совместных образовательных программ в зарубежном университете по формам «3+1» в бакалавриате, «1+1» в магистратуре и в другой форме, в том числе в дистанционном формате.

Компания Cintana Education взяла на себя обязательства по внесения инвестиций в размере 30 млн долларов США в 2024—2030 годах и 20 млн долларов — в 2030—2035 годах для создания университета и налаживания его деятельности, а также расходования не менее 50% инвестиций на формирование материально-технической базы университета.

Образовательный процесс в университете будет организован по модели университета-партнёра и на основе учебно-методической и технологической поддержки с его стороны.

Компания также должна обеспечить формирование библиотечного фонда вуза, пополнение его современной литературой, а также создать возможности пользования библиотечным фондом Аризонского госуниверситета.

Университет разместится в выдаваемых в аренду на 49 лет зданиях и сооружениях на улице Бешагач (дом 1) в Ташкенте.

Постановлением утверждено создание Совета управления по организации и координации деятельности нового вуза, который возглавил Одил Абдурахманов, руководитель Департамента социального развития Администрации президента. Совет наделён полномочиями рассмотрения и согласования проекта программы развития и целевых показателей вуза, контроля исполнения поставленных перед ним задач, достижения целевых показателей, мониторинга выполнения инвестиционных и других обязательств учредителей, рассмотрение и выдача заключения по кандидатам, рекомендуемым на должности ректора и проректоров университета.

Согласно постановлению, к следующему учебному году в Ташкенте должна быть выделена земельная площадь для строительства кампуса университета.