«На Чиланзаре была благородная пыль. Почему? Потому что это почва. Она имеет в своём составе минеральные примеси, а это удобрение для растений, — считает он. — На Чиланзаре были поля, ветер гулял. Нынешняя строительная пыль — строительная пыль. Она неблагородная, отравляющая пыль. В 1966 году тоже были масштабные работы, как в фильме Mahallada duv-duv gap, но зелёный фон был плотнее. И население Ташкента было куда меньше, чем сейчас. Потом, мы были приучены к тому, что во дворе, на улице, около каждого дома должно быть чище, чем у себя в комнате. Говорят так: „Встречают по одёжде“. Одёжка каждого дома — это чистота вокруг него».