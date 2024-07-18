Каждый из источников измеряет загрязнение воздуха по-своему, что объясняет разные показатели и споры о точности данных.Бытовые датчики IQAir
— это относительно недорогие приборы, которые можно установить в своём доме или офисе. Производитель заявляет, что датчики показывают качество воздуха по городу, но на самом деле радиус их действия сильно ограничен. Зимой 2024 года сотрудники Узгидромета рассказывали
о погрешностях бытовых датчиков. Бахриддин Нишонов в интервью заявил, что она может доходить до 200%. Однако в них всё равно есть польза, поскольку они создают сеть устройств по городу. Зимой 2024 года «Газета.uz» установила
такой датчик. Он показывает данные о качестве воздуха вокруг здания.
Датчики IQAir показывают качество воздуха, основываясь
на Индексе качества воздуха AQI.Как рассчитывается AQI.
Индекс основан на Национальных стандартах качества воздуха Агентства по охране окружающей среды США. Он учитывает шесть загрязнителей: РМ2,5, РМ10, монооксид углерода, диоксид серы и азота и приземный озон. AQI варьируется от 0 до 500. Качеству воздуха присваивается показатель того загрязнителя воздуха, который имеет самую высокую концентрацию в момент измерения.
Измеряются только те вещества, которые доступны на той или иной станции мониторинга — их не всегда шесть. Это зависит от модели датчика.
«На сайте AirVisual Серия мониторов AQI использует измерения PM2,5 в качестве определяющего показателя AQI, поскольку PM2,5 широко доступен и считается наиболее опасным загрязнителем воздуха, влияющим на здоровье человека», — говорится
на сайте производителя датчиков.