Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана Батыр Закиров освобождён от должности по состоянию здоровья. Об этом стало известно на совещании у президента 17 июля, передаёт пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Батыр Закиров работал министром строительства с сентября 2019 года.

Шухрат Латипов / «Газета.uz». Шерзод Хидоятов.

Исполняющим обязанности главы Минстроя и ЖКХ станет его первый заместитель Шерзод Хидоятов, который занимает этот пост также с сентября 2019 года. До этого он возглавлял Дирекцию по строительству Международного делового центра Tashkent City при Кабинете министров, а ранее — работал директором по строительству группы компаний Akfa.