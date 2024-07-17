В честь Всемирного дня народонаселения, который отмечается 11 июля, «Газета.uz» поговорила с заместителем постоянного представителя Фонда ООН в области народонаселения в Узбекистане Камолхоном Иномходжаевым.
Фото: «Газета.uz»
В честь Всемирного дня народонаселения, который отмечается 11 июля, «Газета.uz» поговорила с заместителем постоянного представителя Фонда ООН в области народонаселения в Узбекистане Камолхоном Иномходжаевым.
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