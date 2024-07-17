Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 17 июля определил приоритетные задачи комплекса экономики, финансов и сокращения бедности правительства.

На примере Ферганской областью он отметил, что «ещё не использованы огромные ресурсы».

Глава государства заявил, что отныне хокимы будут отвечать за увеличение производства в своих районах. Министерству экономики и финансов поручено определить 10 показателей отчётности по увеличению регионального производства.

Президент отметил, что опыт Сайхунабадского, Уйчинского, Зарбдарского и Гиждуванского районов оправдал себя и указал на необходимость «придать им новый импульс». По его словам, уровень специализации в 4122 махаллях остаётся низким.

До конца года в рамках «Сайхунабадского опыта» по повышению доходов населения с помощью приусадебных участков для домохозяйств каждой махалли будет составлен финансовый пакет. Как ожидается, это позволит обеспечить работой 495 тысяч человек.

Во втором полугодии президент поручил увеличить охват программы семейного предпринимательства в 1,5 раза и выделить 4 трлн сумов.

До конца года поставлена задача открыть не менее 50 новых микрофинансовых организаций и обеспечить их ресурсами в размере 1 трлн сумов.

На основе «опыта Уйчи», то есть системы адресной работы с предпринимателями и жителями, желающими заниматься бизнесом, решено, что хокимы районов будут регулярно встречаться с предпринимателями, а банки — со своими клиентами, помогать им расширять бизнес.

Хоким района займётся вопросом инфраструктуры, а банк — финансовой поддержкой.

Шавкат Мирзиёев отметил, что необходимо обеспечить работой 670 тысяч человек до конца года за счёт адресной работы с предпринимателями.

На основе «Гиждуванского опыта» по работе с предпринимателями в разрезе махаллей хокимам районов было поручено к концу года организовать вертикально растущие промышленные здания в 1000 махаллях.

В таких зданиях будут созданы условия для производств, организованных в квартирах, но без возможности расширения. Налоговые льготы предоставят предпринимателям, работающим на вторых и выше этажах этих промышленных центров.

Президент также поручил разработать на основе «Зарбдарского опыта» не менее 5−7 «драйверных» проектов в сфере промышленности, торговли, услуг и агротехнологий. Их разместят в промышленных зонах районов и свободных государственных объектах.

На лучшие проекты в этом году будет выделено 500 млрд сумов. Благодаря этому может быть создано ещё 150 тысяч рабочих мест, говорилось на совещании.

В целом на утверждение президенту был представлен план по обеспечению занятости 2,47 миллиона человек к концу года с использованием упомянутых опытов четырёх районов.

В первой половине 2024 года экономика Узбекистана выросла на 6,4%, сообщил президент. Почти все экономические показатели улучшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За системные недостатки в работе ранее президент одобрил предложение премьер-министра уволить 10 хокимов и наказать 28 хокимов районов и городов.