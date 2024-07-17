Выставка рисунков в стиле манга проходит в Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы. В экспозиции представлены работы участников творческого конкурса на свободную тему, который проводился с 16 апреля по 31 мая этого года. Главным условием было нарисовать историю в стиле манга — так называются преимущественно чёрно-белые японские комиксы с многомерным повествованием и специфическим языком.

Фото: Умар Курбанов / art-blog.uz.

Первый конкурс и последовавшая за ним итоговая выставка рисунков в стиле манга прошли в Ташкенте в 2023 году. Инициатива принадлежит караван-сараю Икуо Хираямы и Обществу дружбы «Узбекистан-Япония». Идею поддержали Академия художеств Узбекистана, посольство Японии и компания «Beta» — представитель компании «Невская палитра» в Узбекистане.

В конкурсе тогда приняли участие начинающие мангаки — этим словом обозначаются художники, которые создают мангу — из Ташкента в возрасте от 11 до 30 лет. Всего 21 человек.





В этом году география расширилась — помимо жителей столицы, работы подали ребята из Наманганской и Самаркандской областей. Некоторые участники пробуют свои силы повторно. Возраст конкурсантов — всего их 19 — варьируется от 10 до 28 лет.

Главными критериями отбора работ для выставки были соответствие стилю манги, уровню рисования и законченности истории. Истории принимались на узбекском и русском языках.





По словам директора Общества дружбы «Узбекистан-Япония» Гаянэ Матевосян, уровень манги по сравнению с прошлым годом значительно вырос.

«Многие читают мангу, но рисовать — это другое дело. Нужно придумать историю, написать сценарий, сделать раскадровку, композиционно всё расставить — большой труд. Ребята очень грамотно нарисовали свои манги и с точки зрения сюжета, и стилистически. Есть очень трогательные истории с грустным концом, есть страшилки — любители манги не останутся равнодушными», — сказала Гаянэ Матевосян.





Торжественной церемонию открытия выставки сделало награждение победителей конкурса. Первое место заняла 16-летняя Сабрина Кулдашева из Самарканда, второе и третье распределились между ташкентцами — 21-летней Зариной Маликовой и 18-летним Александром Екелем. Им вручили подарки от спонсоров. Поощрительные призы получили самые юные участники конкурса Мухаммадкарим Худойберганов (10 лет) и Христианна Абдуллаева (11 лет).





Зарина Маликова участвует в конкурсе во второй раз. Увлекается мангой со школы, но только после поступления в художественный институт решила нарисовать свою собственную. Героем комикса, который принёс ей второе место, является частный японский детектив. Он приезжает в маленький город, где происходит таинственное преступление, и распутать его персонажу помогают духи, с которыми он способен общаться.





Сюжет манги Александра Екель, дебютанта конкурса, глобальнее — противостояние человечества и сил зла. Молодой человек рассказал, что занимается рисованием с 14 лет, но до минувшей весны мангу не создавал. Работа над ней заняла месяц. Рисовать приходилось каждый день по несколько часов.

Фото: Умар Курбанов / art-blog.uz.

Организаторы конкурса надеются, что он станет стартовой площадкой для подготовки и последующего участия художников из Узбекистана в Международном конкурсе манга. Он проводится с 2007 года по инициативе на тот момент Министра иностранных дел Японии Асо Таро. Цель конкурса и премии — поощрение авторов, которые внесли свой вклад в популяризацию искусства манга за рубежом.

Выставка рисунков в стиле манга открыта до 22 июля. Вход свободный.