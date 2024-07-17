Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 18−19 июля совершит государственный визит в Узбекистан, сообщила пресс-служба кыргызстанского лидера.

В рамках визита пройдут двусторонние переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсудят вопросы сотрудничества «по всем направлениям взаимного интереса».

«Особое внимание будет уделено наращиванию объёмов взаимной торговли, усилению кооперационных связей на уровне бизнеса и регионов, продвижению совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, использованию возможностей в транспортно-транзитной сфере, активизации культурно-гуманитарного обмена», — уточнила пресс-служба президента Узбекистана.

Лидеры двух стран примут участие в церемонии официального открытия Дней культуры Кыргызстана в Узбекистане, а также в онлайн-запуске реализуемых двусторонних проектов.

Кроме того, к визиту Садыра Жапарова приурочен кыргызско-узбекский бизнес-форум и форум ректоров высших учебных заведений двух стран.