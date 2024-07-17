Специальная комиссия Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана признала сеть супермаркетов Anglesey Food (korzinka) виновной в нарушении законодательства о рекламе, сообщила пресс-служба ведомства.

Компанию пригласят в суд для взыскания денежного штрафа (сумма может составить 50−70 БРВ, или 17−23,8 млн сумов). Кроме того, ритейлеру предписано в течение месяца устранить нарушения закона «О рекламе».

Ответчик может обратиться в суд, если не согласен с решением уполномоченного органа, добавили в ведомстве. Комитет призвал всех предпринимателей «вести законную деятельность на основе действующих в стране законодательных актов».

Комитет по конкуренции 15 июля открыл дело в отношении Anglesey Food за использование в рекламе таких фраз, как «Самая низкая цена для повседневных покупок» и «Самая низкая цена — в „Корзинке“», так как они «могут вводить потребителей в заблуждение». В ведомстве заявили, что цены на отдельные виды товаров, заявленные как «самые низкие», не отличаются от цен на аналогичные товары в других супермаркетах и на рынках.

«Корзинка» в ответ заявила, что не считает нарушением использование фразы «самые низкие цены». В компании отметили, что программа является «не временной акцией, а новой ценовой стратегией», по которой «на долгосрочной основе и каждый день» предлагаются самые низкие цены.

16 июля представители сторон встретились и обсудили ситуацию.

Заявление «Корзинки»

В «Корзинке» заявили, что не получали решения специальной комиссии по делу. «17 июля 2024 года прошёл второй этап слушания в Комитете, где мы предоставили дополнительную информацию и всесторонне содействовали процессу, ответив на все имеющиеся вопросы», — отметили в компании.

На встрече было объявлено, что спецкомиссия предоставит решение в течение пяти рабочих дней.

«Однако на данный момент решение специальной комиссии и указания для устранения нарушений, упомянутых в сообщении комитета, не были предоставлены компании», — говорится в заявлении. Сообщение комитета о предоставлении решения «не соответствует действительности», добавили в компании.

«Мы, как и прежде, считаем, что мы не нарушили законодательство. Также считаем данное заявление комитета необоснованным, тем более, не имея возможности ознакомиться с текстом решения и указаний», — подчеркнули в компании.

В случае получения решения спецкомиссии в письменном виде и не согласия с ним, компания имеет право обжаловать его в суде в течение 30 дней, уточнили в «Корзинке».