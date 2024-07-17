Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 июля провёл телефонный разговор с вновь избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев вновь «искренне поздравил Масуда Пезешкиана с победой на состоявшихся президентских выборах и пожелал ему больших успехов на ответственном государственном посту».

В беседе были обсуждены вопросы дальнейшего развития узбекско-иранских отношений, расширения практического взаимодействия в сферах торговли, инвестиций и транспорта.

С удовлетворением было отмечено, что в последние годы растут объёмы товарооборота и грузоперевозок, количество совместных проектов и предприятий и частота авиарейсов.

Стороны уделили особое внимание вопросам реализации достигнутых ранее руководителями двух стран договорённостей и отметили важность продвижения проектов кооперации в энергетике, химической промышленности, сельском хозяйстве, пищевой и других отраслях.

Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы региональной повестки, говорится в сообщении.

Масуд Пезешкиан был избран президентом после гибели предыдущего лидера Ирана Ибрагима Раиси в мае в результате крушения вертолета.

Ранее в поздравлении его с избранием Шавкат Мирзиёев отметил заинтересованность Узбекистана в дальнейшем «последовательном и эффективном расширении сотрудничества» в разных сферах с Ираном, «обладающим большим потенциалом и возможностями, динамично развивающимся в последние годы».