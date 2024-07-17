Десятки хокимов районов и городов получили наказание или были уволены 17 июля на совещании у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«О наших достижениях можно говорить много. Несмотря на непростые условия в мире, мы добиваемся чётких результатов на пути устойчивого экономического роста. Это признают Международный валютный фонд, Всемирный банк, лидеры стран-партнёров, рейтинговые организации, крупные инвесторы», — сказал глава государства.

Президент выразил благодарность отраслям, областям и районам, предпринимателям, которые вносят в это свой вклад.

В то же время Шавкат Мирзиёев одобрил предложение премьер-министра Абдуллы Арипова за системные недостатки в работе уволить хокимов Караузякского, Тахиаташского, Учкудукского, Ташкентского, Фуркатского, Гурленского, Мирзаабадского, Янгиарыкского, Мингбулакского районов, а также города Газган.

Ещё 28 хокимов районов и городов получили дисциплинарное наказание.

Совещание посвящено анализу обеспечения темпов экономического роста в регионах и отраслях в первом полугодии и приоритетным задачам на период до конца года.