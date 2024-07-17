Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 17 июля озвучил экономические показатели страны за первую половину 2024 года.

По его словам, в первом полугодии ВВП Узбекистана вырос на 6,4% (в январе-июне 2023 года был рост на 5,6%), сфера промышленности — на 7,8% (5,6%), строительства — на 10,1% (4,8%), услуг — на 12,9% (12,3%), сельского хозяйства — на 3,8% (3,8%).

Доходы бюджета выросли на 14% — до 113 трлн сумов. Согласно данным Министерства экономики и финансов, расходы достигли 149,8 трлн сумов, дефицит бюджета — 36,8 трлн сумов.

Отмечалось, что «добавленная стоимость», созданная в республике с начала года, достигла 567,4 трлн сумов, что на 94 трлн сумов больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Общий приток капитала в первом полугодии составил 229 трлн сумов. Из них 15,5 миллиардов долларов — иностранные инвестиции, говорилось на совещании.

С начала года запущено 3000 проектов на сумму 3,5 млрд долларов, создано 76 тысяч высокодоходных постоянных рабочих мест, сообщил президент.

По словам главы государства, на предпринимательство выделено 82 трлн сумов кредитов и 15,5 трлн сумов субсидий, в бизнес вовлечено 600 тысяч человек. За счёт льгот и льгот в распоряжении предпринимателей осталось 56,3 трлн сумов.

В рамках экспериментов в Сайхунабаде, Уйчи, Зарбдаре и Гиждуване более 4000 махаллей стали специализироваться на промышленности и сельском хозяйстве, экономический комплекс спущен на уровень махаллей, что позволило официально трудоустроить 1,6 миллиона жителей, отмечалось на совещании.

В январе-июне за счёт 10 солнечных и ветровых электростанций мощностью 2,4 ГВт было получено 1,6 миллиарда кВт⋅ч «зелёной» энергии. Это позволило сэкономить 500 млн кубометров газа.

Только в этом году на благоустройство таких объектов инфраструктуры, как детские сады, школы, медицинские учреждения, дороги, объекты водоснабжения и электроснабжения, из бюджета выделено 31,5 трлн сумов. На это будет выделено ещё 1,5 трлн сумов, сказал Шавкат Мирзиёев.

С начала года построено и введено в эксплуатацию 18,6 тысячи новых квартир.

За последние шесть месяцев 26 тысячам семей были выделены ипотечные кредиты на сумму около 7 трлн сумов. На покрытие первоначального взноса и процентов была предоставлена субсидия в размере 545 млрд сумов.

За системные недостатки в работе ранее президент одобрил предложение премьер-министра уволить 10 хокимов и наказать 28 хокимов районов и городов.