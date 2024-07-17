Шарлотта Адриан завершает свою дипломатическую миссию в качестве посла Европейского союза в Узбекистане. 17 июля с ней провёл прощальную встречу министр иностранных дел Бахтиёр Саидов, сообщила пресс-служба МИДа.

В ходе беседы был высоко оценен многолетний вклад посла в активизацию многоплановых отношений Узбекистана и Европейского союза. Министр пожелал Шарлотте Адриан успехов в будущих начинаниях, говорится в сообщении.

Шарлотта Адриан возглавляла делегацию ЕС в Ташкенте с марта 2021 года. До этого она работала в представительстве ЕС в Кыргызстане.

В 2022 году «Газета.uz» публиковала интервью с Шарлоттой Адриан.