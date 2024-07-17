Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 17 июля рассмотрел вопросы, связанные с финансовой устойчивостью хлопково-текстильных кластеров.

Он объявил, что принято решение продлить срок выданных льготных кредитов до 1 апреля 2025 года.

Кластерам, которые полностью погасили кредит, полученный на выращивание хлопка в прошлом году, возвратят 8% от его стоимости.

В этом году льготный кредит на закупку хлопка предоставят прядильным предприятиям кластеров. Если кластеры оплатят не менее 35% стоимости приобретаемого хлопкоочистительного завода, они смогут его заложить.

Президент также поручил руководителям пересмотреть статус экономически неэффективных кластеров с высокими финансовыми обязательствами.

В 2022 году Минсельхоз установил, что минимальная закупочная цена средневолокнистого хлопкового сырья, выращенного в Узбекистане, составляет 10025 сумов за 1 кг, тогда как цены в мире были в два раза ниже. Из-за большой разницы между внутренней и мировой ценой на хлопковое сырьё кластеры Узбекистана понесли ущерб на 6 трлн сумов.

Как уточнил собеседник «Газеты.uz» из текстильной сферы, кластеры получили льготные кредиты от Фонда реконструкции и развития Узбекистана (суверенный фонд страны), чтобы расплатиться с фермерами за закуп урожая. Сумма и проценты не раскрываются, поскольку кредиты выделялись на основе закрытого документа. Однако многие кластеры не смогли погасить долг вовремя и попросили пролонгацию. Им продлили срок погашения на год, но этого времени не хватило. Предприниматели снова попросили дать время до апреля 2025 года, поскольку им нужны средства для покупки сырья в 2024 году.

В августе 2023 года президент продлевал на год погашение долгов по кредитам на 3 трлн сумов, а на оборотные средства кластеров был выделен кредит на 3 трлн сумов сроком на 1,5 года.