Инспекция по контролю в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства из ведения Министерства строительства и ЖКХ перейдёт в подчинение Кабинета министров. Об этом на совещании 17 июля сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По его словам, строительный сектор за полгода вырос на 10% и достиг 80 трлн сумов. Тем не менее он отметил, что пришло время серьёзно заняться сокращением себестоимости в строительстве, «не поддаваясь самоуспокоению».

Себестоимость в строительстве зависит не только от земли и строительных материалов, на это также влияют и сложные процедуры, связанные с приведением в соответствие технических условий, согласованием проекта и получением разрешения не строительство.

Если усовершенствовать эти процессы и улучшить условия для предпринимателей, это даст большой импульс развитию смежных отраслей, таких как производство строительных материалов, электротехническая промышленность, ипотечные услуги, считает глава государства.





На совещании президент отметил, что необходимо «оживить» деятельность строительной инспекции.

За последние 1,5 года 2200 строительных объектов без экспертизы получили необоснованное разрешение. В прошлом году выявлено 1600 объектов, которые начали строить без регистрации.

Поэтому было принято решение, что данная инспекция будет передана в ведение правительства и её полномочия будут расширены.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что необходимо ужесточить штрафные санкции за постройки, возведённые без разрешения или с отклонением от проекта. Для выявления таких случаев будут расширены возможности Стройинспекции по использования технических средств, в том числе дронов.

Поставлена задача по цифровизации системы получения технических условий на подключение электро- и газоснабжения предпринимателей в объектах нового строительства.

Планируется внедрить систему автоматического выбора точки подключения к сети без человеческого фактора.

В Инвестиционной программе этого года на 1896 проектов выделено 20,5 трлн сумов. Хотя прошло полгода, выяснилось, что строительные работы до сих пор не начались на 88 объектах стоимостью 824 млрд сумов, и перед чиновниками поставлена задача устранить задержки.

В частности, руководителей строго предупредили о необходимости обеспечить в указанный срок медицинским оборудованием 147 больниц, завершить строительные работы в 80 поликлиниках и 67 больницах, 618 школах и 176 детских садах.

Ещё в апреле 2021 года генпрокурор Нигматилла Юлдашев поставил под сомнение независимость проверяющих органов, которые находятся в подчинении министерств и ведомств. По его словам, инспекция при Минэнерго за два года «не провела ни одной проверки по своей инициативе и не выявила ни один сум ущерба», хотя правоохранителям удалось установить ущерб на 300 млрд сумов.

В ноябре 2020 года на тот момент министр финансов Тимур Ишметов признал наличие конфликта интересов в системе государственного финансового контроля. По его словам, в расходах бюджетных средств действительно существуют нарушения закона, а для их предотвращения необходимо обеспечить независимость органов финансового контроля.

«Проверяющие органы находятся в подчинении министерств, которых они должны проверять… Мы не сможем сказать, что в некоторых регионах отсутствует давление на органы государственного финансового контроля со стороны хокимиятов. То есть работают ли они на Министерство финансов или в результате некоторого давления служат в защиту других? У нас по этому поводу есть сомнения», — сказал тогда глава Минфина.