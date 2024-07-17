Служба государственной безопасности Узбекистана сообщила (видео) о ряде новых случаев, когда людям предлагали поступить в вуз за взятку. Оперативные мероприятия проводились в сотрудничестве с МВД и Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры.

В Ташкенте при получении 22 тысяч долларов США был задержан (на фото) 38-летний мужчина, обещавший через знакомых должностных лиц обеспечить поступление в Академию МВД жителю Уртачирчикского района Ташкентской области.

Специалист Каршинского университета инновационного образования обещал трём молодым людям через знакомых в Каршинском филиале Ташкентского университета информационных технологий зачислить в филиал сразу на второй курс каждого за 4000 долларов (всего 12 тысяч долларов). Его задержали при передаче 11,7 тысячи долларов.

В Чиназском районе Ташкентской области 37-летний житель Кашкадарьи был задержан при получении 5000 из запрошенных 10 тысяч долларов за зачисление жителя Сырдарьинской области в Ташкентский государственный педагогический университет.

Тренер в Алмалыкской городской спортшколе обещал местному жителю помочь поступить в Государственный университет физкультуры и спорта за 3000 долларов через высокопоставленных знакомых. Его задержали при передаче этой суммы.

Декан одного из факультетов Ургенчского государственного университета договорился с 34-летним жителем Гурлена о содействии его родственнику в сдаче творческих экзаменов для поступления в этот вуз. Он был задержан при получении 2600 долларов и 2,5 млн сумов.

Во втором случае в Хорезмской области начальник отдела специализированной школы искусств Ургенча обещал жителю Багатского района через знакомых получить направление и оказать содействие на практическом экзамене для поступления в Узбекский национальный институт музыкального искусства за 4000 долларов. При передаче этих денег его задержали.