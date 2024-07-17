Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о широком праздновании 200-летия выдающегося каракалпакского поэта и мыслителя Ажинияза Косыбай-улы (1824−1878).

В документе отмечается, что Ажинияз «своим неповторимым и глубоко содержательным творчеством внёс достойный вклад в развитие культуры и литературы, воспитание молодёжи в духе патриотизма и благородных идеалов, укрепление исторической дружбы и сплочённости узбекского и каракалпакского народов. Гуманистические и философские взгляды талантливого поэта, нашедшие отражение в его стихах и дастанах, занимают важное место в сердце нашего народа».

Получивший образование в медресе Шергазихана и Кутлимурод-инака в Хиве, он обрёл славу «истинно народного поэта, большого учёного и наставника, искусного каллиграфа не только в нашей стране, но и во всем регионе. Его прекрасные произведения пользуются любовью также туркменских, казахских, кыргызских читателей, представителей других братских народов», говорится в постановлении.

Празднования 200-летия со дня рождения поэта и мыслителя включено в план проведения юбилейных мероприятий ЮНЕСКО. Это свидетельствует о том, что его творческое наследие имеет общечеловеческое значение, подчёркивается в документе.

Постановлением образован организационный комитет по празднованию 200-летия Ажинияза Косыбай-улы во главе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Комитет должен утвердить Программу мер по празднованию 200-летия Ажинияза Косыбай-улы и широкой пропаганде его творческого наследия.

Запланировано издание сборника «Избранные произведения» поэта на узбекском и каракалпакском языках, переиздание художественных, научно-популярных трудов, посвящённых его жизни и деятельности, а также проведение их презентаций.

На основании государственного заказа должны быть созданы сценические произведения и художественно-публицистический фильм «Ажинияз».

В Нукусе состоится конкурс талантливой молодёжи страны на тему «Айт, сен Ажиниёзнинг қўшиқларидан» («Спой песни Ажинияза»), а также конкурс сочинений, посвящённых жизни и деятельности Ажинияза, среди учащихся творческих школ.

В сентябре в Центральном выставочном зале Академии художеств в Ташкенте состоится выставка книг, произведений изобразительного и народно-прикладного искусства, посвящённой жизни и творчеству Ажинияза.

В октябре в Каракалпакском государственном университете и Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои намечены международные научно-практические конференции по изучению литературного наследия Ажинияза Косыбай-улы.

В Нукусском государственном педагогическом институте имени Ажинияза будет открыт музей поэта.

В ноябре в Государственном академическом Большом театре Узбекистана имени Алишера Навои и Каракалпакском государственном академическом театре имени Бердаха пройдут торжественные литературно-художественные вечера памяти, посвящённых 200-летию Ажинияза.

Кроме того, запланировано благоустройство места захоронения Ажинияза Косыбай-улы в Муйнакском районе с установлением мемориала, а также создание в этом районе экопарка его имени.

Источник фото: tonkosti.ru/Фото_Каракалпакстана