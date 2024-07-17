Азиатский банк развития (АБР) одобрил льготный заём в размере 100 млн долларов США, чтобы помочь правительству Узбекистана улучшить перинатальные медицинские услуги для беременных женщин и их новорождённых и снизить материнскую и неонатальную смертность. Об этом говорится пресс-служба АБР.

Материнская смертность в Узбекистане сократилась с 38 смертей на 100 тысяч живорождений в 2010 году до 30 смертей в 2020 году, но она остаётся высокой по сравнению со средним показателем по Европе и Центральной Азии. Показатели неонатальной смертности в Узбекистане также улучшились, но в последние годы они тоже выросли на фоне роста рождаемости, отмечается в сообщении.

Проект комплексной перинатальной помощи поможет модернизировать около 230 перинатальных центров по всей стране, оснастив их современным энергоэффективным медицинским оборудованием, обновлёнными клиническими стандартами и протоколами, улучшенным потенциалом медицинского персонала и механизмами обеспечения качества.

Проект также позволит улучшить систему перинатальных направлений и расширить доступ к соответствующей и своевременной жизненно важной помощи за счёт укрепления групп экстренного реагирования и внедрения электронных карт пациентов для раннего выявления рисков для здоровья и мониторинга беременности.

«Поддержка АБР также поможет правительству реализовать целевые мероприятия по повышению осведомлённости и изменению поведения, а также обучить акушерок и медсестёр, чтобы побудить беременных женщин и матерей обращаться за медицинскими услугами», — сказала директор постоянного представительства АБР в Узбекистане Канокпан Лао-Арайя.

Узбекистан присоединился к АБР в 1995 году, с тех пор банк предоставил стране займы, гранты и техническое содействие на сумму 12.5 млрд долларов США.