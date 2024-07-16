Жительница Ферганы Мадина Солиева была зачислена в Узбекский государственный университет мировых языков (УзГУМЯ) после встречи с президентом Шавкатом Мирзиёевым. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в Министерстве высшего образования, науки и инноваций.

11 июля глава государства посетил строящийся массив «Янги Узбекистон» в Фергане, где побеседовал с местными жителями, в том числе Мадиной Солиевой, которая рассказала о желании учиться в УзГУМЯ.

На следующий день к девушке приехали представители Минвуза вместе с ректором университета Илхомжоном Тухтасиновым и вручили ей сертификат о зачислении в университет по направлению «Филология и обучение языкам: русский язык» на грантовой основе.





Сертификат подписан главой Минвуза Конгратбаем Шариповым и ректором Илхомжоном Тухтасиновым.

В мае внучку ветерана войны зачислили в Ташкентский государственный экономический университет на основе гранта в качестве подарка президента.

Напомним, на 2024/2025 учебный год заявки на поступление в вузы подали 894729 абитуриентов.