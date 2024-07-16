Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты США. Об этом было объявлено в первый день съезда партии, который проходит в городе Милуоки (штат Висконсин), передаёт Sky News.

Трамп посетил съезд спустя два дня после покушения на него во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Стрелок ранил политика в ухо. Республиканец появился на публике с повязкой.

Своим вице-президентом Трамп выбрал сенатора от штата Огайо — 39-летнего Джей Ди Вэнса. «В качестве вице-президента Джей Ди продолжит бороться за нашу Конституцию, будет стоять на стороне наших войск и сделает все возможное, чтобы помочь мне сделать Америку великой», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Фото: X / SenVancePress.

Джеймс Дэвид Вэнс родился в городе Мидлтаун, штат Огайо, 2 августа 1984 года, но детство провёл в штате Кентукки. C 2003 по 2007 год Вэнс служил в морской пехоте США, затем окончил университет Огайо и юридический факультет Йельского университета. В последующие годы — до того, как баллотироваться в Сенат — работал венчурным капиталистом.

Вэнс приобрёл национальную известность после публикации в 2016 году своих мемуаров «Элегия хиллбилли», в которых рассказал о своём неблагополучном детстве в бедном городке и о борьбе белого рабочего класса Америки. Книга стала бестселлером.

CNN отмечает, что Вэнс критиковал Трампа до его избрания президентом на первый срок, а также называл его «американским Гитлером» и «культурным героином» для народа. Позже, однако, он стал одним из верных сторонников Трампа и извинился перед ним за критику в прошлом. Трамп поддержал кандидатуру Вэнса на выборах в Сенат в 2022 году.

В вопросах внешней политики Вэнс занимает позицию изоляциониста, пишет Economist. Он поддерживает Израиль, неоднозначно относится к Тайваню и выступает против помощи Украине. В одном из интервью Вэнс сказал, что его «не волнует», что случится с Украиной.

New York Times считает, что Вэнс вряд ли поможет Трампу выиграть дополнительные голоса в колеблющихся штатах «Ржавого пояса» (Пенсильвания, Огайо, Индиана, Мичиган и Иллинойс), необходимых для победы на выборах в ноябре 2024 года. По мнению издания, Трамп выбрал Вэнс как наследника своего движения MAGA (Make America Great Again).