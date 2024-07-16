С 15 июля правительство Таиланда официально ввело безвизовый въезд сроком до 60 дней для граждан Узбекистана, сообщает ИА «Дунё» со ссылкой на генеральное консульство страны в Бангкоке.

До этого граждане Узбекистана могли получить 15-дневную туристическую визу по прибытии в аэропорту за 60 долларов США.

Новый режим распространяется на посетителей через все пограничные посты. Таиланд ввёл данный режим в одностороннем порядке с целью стимулирования экономики и может отменить его в будущем.

По информации МИД Таиланда, в настоящее время продолжаются переговоры по разработке межправительственного соглашения о взаимном безвизовом режиме между Узбекистаном и Таиландом.

О планах Таиланда ввести безвизовый режим для Узбекистана и ещё 35 государств стало известно в конце мая.