Узгидромет предупредил о возможных селе-паводковых явлениях в предгорным и горных районах Узбекистана 17−22 июля в связи с ожидаемыми дождями. Это следующие области:

Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен и Алмалык;

Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому и Гузарскому районам;

Сурхандарьинская область: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому и Музрабатскому районам;

Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому и Янгиабадскому районам;

Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому и Янгикурганскому районам;

Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому и Бешарыкскому районам;

Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.

Возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий.

Граждан проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей призвали соблюдать меры предосторожности.