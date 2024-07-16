В Ташкенте продолжается строительство нового путепровода вместо старого на пересечении улиц Темура Малика (M39B, часть Кольцевой автодороги) и Буюк ипак йули. В пресс-службе хокимията столицы сообщили детали проекта.

Улица Темура Малика на протяжении двух километров расширяется с четырёх до шести полос (для этого здесь снесён ряд частных домов). Дополнительно на ней появятся велодорожки. На объекте задействованы 140 рабочих и более 200 механизаторов, которые посменно работают круглосуточно.

Длина путепровода по Буюк ипак йули составит 28 м, ширина — 55 м. На нём будет четыре полосы с полосами для съезда и заезда, а также местами для разворота при движении по Темура Малика.

К настоящему времени завершено уже более 60% работ. Открытие развязки для движения планируется до конца лета.

Далее на Темура Малика строится подземный переход — перед мечетью Шейха Зияуддинхана, которая перестраивается в стиле хайтек.





Его длина составляет 40 м, ширина — 4,5 м. Кроме лестниц, здесь будет эстакада и лифт, говорится в сообщении.

Второй подземный переход будет построен на пересечении Темура Малика с улицей Мирзо Улугбека (магазин «Чимган», Экобазар)

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