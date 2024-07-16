В Куйичирчикском районе Ташкентской области вынесен приговор мужчине, который с мая 2023 года по январь 2024 года самовольно сбрасывал с грузовика отходы в русле реки Чирчик, из-за чего там образовалась свалка в виде плотины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Государственные экоинспекторы обнаружили свалку во время рейда в январе. Несмотря на неоднократные предупреждения, гражданин М. Д. продолжал самовольно сбрасывать строительный мусор.





В суде было доказано, что М. Д. нарушил режим классифицированных и охраняемых природных территорий, организовав в русле реки Чирчик незаконную свалку и сбрасывая туда отходы за определённую плату.

Было установлено, что всего он сбросил в русло реки свыше 126,4 тысячи кубометров отходов, ущерб природе оценён в 3,068 млрд сумов. М. Д. также грубо нарушил законы «Об охране природы» и «Об охраняемых природных территориях».

Суд приговорил правонарушителя к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы. С него также будет взыскан ущерба в 3,068 млрд сумов в пользу государства.