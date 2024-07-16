Активность на рынке недвижимости Узбекистана в апреле-июне «незначительно замедлилась» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в анализе Департамента денежно-кредитной политики Центрального банка.

Характерный для этого периода времени рост числа сделок не наблюдался и количество сделок осталось на уровне первого квартала — 80,1 тысячи договоров (80,2 тысячи в I квартале), отмечается в обзоре.





Заметное снижение сделок продолжается в Ташкенте (-8%), Бухарской (-10%), Ташкентской (-12%) и Навоийской (-26%) областях — в регионах, где в предыдущие периоды активность была относительно выше на фоне высоких темпов роста цен.

Замедление активности, вероятно, связано со «стабилизацией ситуации» на рынке недвижимости, считают в ЦБ. «Предложение жилья продолжает расти. Приобретённая в предыдущие периоды жилая недвижимость в условиях постепенного замедления роста цен выставляется на вторичный рынок или сдаётся в аренду», — говорится в анализе.





Число объявлений по продаже вторичного жилья с начала года увеличилось на 12,7%, по сдаче в аренду — на 18,4%.

При этом, как отмечает ЦБ, сторона спроса «уравновешивается в условиях нормализации доходов населения и замедления темпов роста ипотечного кредитования», а также снижения устойчивой части инфляции и относительной стабильности обменного курса. Уменьшение спекулятивного спроса служит дополнительным фактором нормализации рынка и его последующей коррекции. Под нормализацией доходов населения, вероятно, имеется в виду более медленные темпы роста доходов по сравнению с ростом цен на жильё, о чём ранее говорил сам регулятор.





При расчёте устойчивой инфляции обычно исключаются субиндексы индекса потребительских цен, характеризующиеся сильной исторической волатильностью (например, цены на топливо, плодоовощную продукцию), ярко выраженной сезонностью (как цены овощей и фруктов) или являющиеся регулируемыми (как цены на алкоголь или коммунальные услуги).

Ожидается, что программы правительства по увеличению доступности жилья в виде адресного предоставления ипотеки, а также макропруденциальные меры Центрального банка поддержат «дальнейшее сбалансирование ситуации на рынке недвижимости».

По данным ЦБ, во втором квартале наблюдалось существенное замедление цен на рынке жилой недвижимости. Ежемесячные темпы роста цен сформировались ниже аналогичного периода прошлого года. За шесть месяцев этого года рост цены жилья на вторичном рынке составил 4,5% в сумовом выражении (для сравнения: в январе-июне 2023 года — 11,8%), на первичном — 7,2% (10,9%).





Из-за сохраняющегося эффекта высокого роста цен, наблюдавшегося во второй половине 2023 года, в годовом исчислении рост цен на вторичное жильё по итогам июня в сумовом выражении составил 26,3% (14,7% в долларовом). На первичном рынке темпы роста цен остаются несколько устойчивыми. В годовом выражении цены на первичном рынке в сумовом выражении выросли на 35%, в долларовом — 22,5%, отмечает Центробанк.

Активность на рынке аренды жилья остаётся сдержанной. С начала года закрепилась понижательная динамика цен. При этом в Ташкенте уровень снижения стоимости аренды превосходит по сравнению с другими регионами. Годовой рост стоимости аренды в июне по стране составил 12,3% в сумах (2,1% — в долларах). В столице цены в сумах снизились на 1,2% год к году (-10,3% в долларах).





«Вместе с тем, продолжается увеличение разрыва между темпами роста цен на покупку жилья и его арендой. В перспективе это может оказать понижательное давление на цены купли-продажи из-за перетока спроса в сторону долгосрочной аренды и также сбалансировать рост стоимости недвижимости», — заявили в ЦБ.





Динамика цен на земельные участки во втором квартале «скорректировалась». В Ташкенте стоимость 1 сотки земли в июне составила 342 млн сумов, увеличившись за год на 25,7%. Для сравнения: в апреле цена достигала 364 млн сумов.

Ранее Центр экономических исследований и реформ сообщал, что с начала года продажи на рынке недвижимости упали на 5,7%. Рост цен на «вторичку» замедлился, в Ташкенте её стоимость снизилась до 1142 долларов за кв. м. Аренда в столице продолжила дешеветь.

В первом полугодии объём ипотечных кредитов в Узбекистане снизился почти на 2% — до 6,88 трлн сумов, а число получателей — на 17,3%. При этом выросла средняя сумма выделяемой ипотеки, как и процентные ставки банков.