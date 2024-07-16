Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение отозвать лицензии у двух компаний на основании их заявлений, сообщила пресс-служба регулятора.

Аннулируется лицензия оператора частной платёжной системы Qulay Pul, который работал под брендом United Fintech. 27 ноября 2021 года компании получила лицензию и стала третьим оператором платёжной системы после Humo и Uzcard.

В декабре того же года основатели United Fintech в интерью Spot рассказали, что не планируют выпускать карты и намерены привнести изменения на рынок финтеха. Запуск системы несколько раз переносили, а в апреле ЦБ ограничил её деятельность на шесть месяцев.

Компания Milliy Pochta To’lovlar лишилась лицензии на право деятельности в качестве платёжной организации, которую получала в мае 2020 года. Учредителем компании является UzPost («Почта Узбекистана»), который ранее планировал запустить свою систему платежей Avval.

В мае Комитет по банкоскому надзору ЦБ отозвал лицензии платёжных организаций у компаний Payment Aggregation Systems и Yurt Pay. Причиной стало решение их учредителей о прекращении деятельности.