В первой половине 2024 года сократилась доля наличных денег в общей денежной массе, следует из обзора Центрального банка Узбекистана о налично-денежном обращении.

По состоянию на 1 июля общая денежная масса (M2, включает наличные деньги в обращении и безналичные средства) составила 236 трлн сумов, увеличившись за год на 24,2%. Объём наличных (M0) вырос за год только на 6% — до 50 трлн сумов.





Доля наличных денег в обращении уменьшилась на 3,7 процентных пункта — с 24,8% до 21,1%.

За январь-июнь общая сумма денежных поступлений составила 385 трлн сумов, что на 30% больше аналогичного периода прошлого года. Доля поступлений наличных снизилась с 62% до 59%, а через терминалы увеличилась с 38% до 41%.





За полгода объем банковского оборота наличных денег составил 458 трлн сумов. Поступление наличных достигло 227 трлн сумов, выдачи наличных — 231 трлн сумов. Образовавшуюся разницу между спросом и поступлением наличных в кассы банков покрыл Центральный банк, который дополнительно выпустил в обращение 4,1 трлн сумов наличных денег.





Доля расходов наличных из касс банков на покупку наличной иностранной валюты выросла с 21% до 23% — с 39,3 трлн до 53,1 трлн сумов (+35,2%).





За этот период на банковские карты зачислено 468 трлн сумов (+30%), из этой суммы 107 трлн сумов (23%) были обналичены. Этот показатель за аналогичный период 2023 года составлял 24% (в 2022 году — 28%).