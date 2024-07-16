Амударьинский районный суд по уголовным делам Каракалпакстана 24 июня вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в наёмничестве. «Газета.uz» изучила решение суда.

23-летний мужчина в декабре 2023 года отправился на заработки в Калугу (Россия), но не смог найти там работу и приехал в Москву. Он проработал на разных строительных объектах, а затем был барменом в ночном клубе, но его зарплаты не хватало на семейные расходы.

Увидев объявление Министерства обороны на станции метро «Римская», он 5 февраля решил заключить контракт на службу в вооружённых силах России.

В московском отделении его встретил уроженец Хорезмской области Узбекистана, который разъяснил ему условия и сообщил о возможности получить российское гражданство за службу в армии РФ.

Согласно соглашению, за участие в военных действиях против Украины он должен был получить единовременный платёж в 195 тысяч рублей (около 27,9 млн сумов), а затем ежемесячно по 240 тысяч рублей (34,3 млн сумов) на карту банка ВТБ, но его предупредили, что деньги будут поступать, когда он начнёт принимать участие в военных действиях на территории Украины.

По его словам, у него спросили, где он хочет служить, и он выбрал должность штурмовика.

Узбекистанец вместе с 24 гражданами России, Узбекистана и Таджикистана прошёл учебно-тренировочные занятия в военном лагере «Авангард» в Московской области, специальную боевую подготовку и получил звание рядового и должность стрелка.

Его обучили стрелять из автомата АК-12, движению с автоматом в специальных окопах, использовать учебный вариант автомата АК-74, оказывать первую медицинскую помощь и использовать дроны в период с 6 по 9 февраля.

Он познакомился там с россиянином по имени Михаил, который рассказал, что работал командиром тяжёлой артиллерии во время войны против Украины, где получил пулевое ранение в ногу, из-за чего его доставили в больницу.

Мужчина, испугавшись от услышанного, 9 февраля солгал младшему сержанту Дмитрию, что у него заболел отец, и попросил краткое увольнение. После этого он обратился в представительство Узбекистана в Москве, где ему посоветовали купить авиабилеты и вернуться в Узбекистан. Он сел в самолёт по маршруту «Москва-Ургенч» и вернулся домой в Амударьинский район.

28 марта сотрудники СГБ Каракалпакстана и районного ОВД во время оперативно-следственных мероприятий осмотрели телефон мужчины и обнаружили фото в зелёной военной форме без военных знаков, а также контракт с Минобороны РФ о службе в вооружённых силах.

Суд не обнаружил отягчающих обстоятельств, а также учёл, что на попечении у подсудимого находится несовершеннолетний ребёнок, он ранее не был судим и не стал участвовать в военных действиях. Судья назначил ему 3 года ограничения свободы по части 1 статье 154 Уголовного кодекса (наёмничество, то есть участие на территории или стороне иностранного государства в вооружённом конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим страны, находящейся в конфликте, или постоянно не проживающего на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте, либо не уполномоченного никаким государством для выполнения официальных обязанностей в составе вооружённых сил, с целью получения материального вознаграждения или иных личных выгод / наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет).

Ему запрещено выходить из дома с 21:00 до 6:00 и покидать район без разрешения.