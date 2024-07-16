Узбекистан направил в Ошскую область Кыргызстана, пострадавшей от схода селей, 200 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Андижанской области.

Груз был доставлен 16 июля в Кара-Сууский район через пограничный пост «Дустлик» в Ходжаабадском районе. В состав помощи вошли продукты питания, одежда, хозяйственные и строительные материалы. Всего в колонне было 13 грузовиков. Девять из них передали в город Ош, уточняет издание 24.kg.

Делегацию Узбекистана возглавил хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов. Он посетил махаллю «Янги» в Оше и передал жителям приветствие и соболезнования от имени президента Узбекистана.

Реклама на Газета.uz

Сильные сели сошли в Оше и Ошской области 14 июля. По данным МЧС Кыргызстана, в результате пострадали почти 800 зданий, включая жилые дома и социальные объекты. При сходе селевых потоков погибли четыре члена одной семьи — мать и три дочери. Тела детей нашли в Узбекистане.

В начале июля Узбекистан отправил 95 тонн гуманитарной помощи жителям южных районов Кыргызстана, также пострадавшим от наводнения.

Видео

Фото

гуманитарная помощь, кыргызстан, наводнение

гуманитарная помощь, кыргызстан, наводнение

гуманитарная помощь, кыргызстан, наводнение

гуманитарная помощь, кыргызстан, наводнение

гуманитарная помощь, кыргызстан, наводнение

гуманитарная помощь, кыргызстан, наводнение