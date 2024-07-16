Узбекистан направил в Ошскую область Кыргызстана, пострадавшей от схода селей, 200 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Андижанской области.

Груз был доставлен 16 июля в Кара-Сууский район через пограничный пост «Дустлик» в Ходжаабадском районе. В состав помощи вошли продукты питания, одежда, хозяйственные и строительные материалы. Всего в колонне было 13 грузовиков. Девять из них передали в город Ош, уточняет издание 24.kg.

Делегацию Узбекистана возглавил хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов. Он посетил махаллю «Янги» в Оше и передал жителям приветствие и соболезнования от имени президента Узбекистана.

Сильные сели сошли в Оше и Ошской области 14 июля. По данным МЧС Кыргызстана, в результате пострадали почти 800 зданий, включая жилые дома и социальные объекты. При сходе селевых потоков погибли четыре члена одной семьи — мать и три дочери. Тела детей нашли в Узбекистане.

В начале июля Узбекистан отправил 95 тонн гуманитарной помощи жителям южных районов Кыргызстана, также пострадавшим от наводнения.

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