Сеть супермаркетов «Корзинка» опубликовала заявление в ответ на претензии Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана в связи с рекламой, в которой использовалась фраза «самые низкие цены».

16 июля генеральный директор сети «Корзинка» Руд Педерсен встретился с руководством комитета и рассказал о программе «Kundalik xaridlar uchun eng arzon narxlar» («Самые низкие цены на ежедневные покупки»), запущенной в мае. В компании её называют «не временной акцией, а новой ценовой стратегией», направленной на формирование низких цен на корзину из товаров для ежедневных покупок.

«В мае 2024 года „Корзинка“ приняла стратегическое решение об изменении своей ценовой политики и создании постоянно действующей программы самых низких цен… Цель нашей сети заключается в предоставлении потребителям стабильно низких розничных цен на корзину из товаров для ежедневных покупок в одном месте, что упрощает процесс покупок, создаёт дополнительное удобство и, прежде всего, позволяет смягчить финансовую нагрузку на продовольствие для наших соотечественников», — говорится в заявлении.

«Мы приняли на себя стратегическое обязательство — держать самые низкие цены на товары первой необходимости на постоянной основе», — отмечается в заявлении. Для этого компания «регулярно мониторит цены на базарах, в супермаркетах и других розничных точках, чтобы устанавливать у себя самые низкие цены».

«Самые низкие цены устанавливаются на корзину из товаров, представленных в каталоге Eng arzon narx, и по отдельным видам товаров цены могут временами быть равными с другими участниками рынка. При мониторинге мы ориентируемся на регулярные розничные цены в других розничных точках. Во время краткосрочных акций конкурентов, которые не имеют долгой продолжительности, они по каким-то отдельным товарам корзины могут оказаться на одном с нами уровне. Однако мы решительно заявляем, что мы принимаем все необходимые меры, чтобы на этот социальный набор наша цена была самой лучшей на рынке», — заявили в компании.

На слушании в Комитете по развитию конкуренции и защите прав потребителей представители «Корзинки» сообщили, что своими сообщениями «всего лишь оповещали общественность о коренном изменении ценовой политики нашей сети в отношении этих продуктов первой необходимости».

«Мы уважаем законодательство и привержены соблюдению всех норм и правил, касающихся рекламы и защиты прав потребителей, и не считаем, что допустили какое-либо нарушение», — говорится в заявлении.

«Мы предлагаем ассортимент с самыми низкими ценами на долгосрочной основе и каждый день. Это совершенно новый подход в местной культуре розничной торговли, позволяющий сделать жизнь наших клиентов не только проще, но и доступнее. И поскольку это новинка для местного рынка, мы можем понять, почему у Комитета есть вопросы по этому поводу, мы открыты к сотрудничеству и рады сейчас прояснить как нашу позицию, так и принятые на себя социальные обязательства», — заявил Руд Педерсен.

«Корзинка» — крупнейшая сеть розничной торговли в Узбекистане. Компания была основана в 1996 году и сейчас объединяет 150 магазинов в 12 регионах страны.