18 июля в Tashkent City Mall откроется мультимедийная выставка «Джадиды. Письма в Туркестан», посвящённая инициативам джадидов в сфере образования и просвещения. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, организующего выставку.

Экспозиция раскрывает историю студентов из Туркестана, отправленных на обучение в Германию. Специально для выставки «Джадиды. Письма в Туркестан» в торговом центре выделили пространство площадью более 1400 кв. м.

«Джадидизм как значительное общественно-политическое и культурное движение начала XX века сыграл ключевую роль в развитии Центральной Азии, — отметила помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева. — Джадидизм стал катализатором многих важных изменений в регионе, которые продолжают оказывать влияние на общество и сегодня. Эта глава истории демонстрирует, как стремление к знаниям и прогрессу может изменить общество, помогает преодолевать препятствия и создавать основу для светлого будущего».

В экспозиции представлены несколько разделов, которые сопровождаются визуальными и звуковыми инсталляциями на узбекском, русском и английском языках, позволяя посетителям погрузиться в прошлое посредством архивных материалов, собранных доктором философии в области исторических наук Бахромом Ирзаевым.

«Я надеюсь, что посетители выставки смогут оценить вклад 73 студентов поколения джадидов в культурное и интеллектуальное наследие нашего региона и вдохновиться их стремлением к знаниям и прогрессу», — сказал Бахром Ирзаев.

В экспозиции также будут показаны редкие архивные материалы: письма, статьи и фотографии эпохи джадидов. Многие из них будут представлены впервые.

В первой четверти ХХ века джадиды Туркестана считали, что образование является самым надёжным инструментом развития общества. Газеты «Тараккий», «Нажот», «Шухрат», «Самарканд», «Садои Туркистон», «Садои Фаргона» и журнал «Ойина» были созданы с целью вывести общество на путь прогресса.

В первой половине 1922 года джадидами было создано общество «Кумак», которое сыграло важную роль в подготовке молодёжи к отправке за границу для обучения и культурного обмена, служа поддержкой и платформой для дальнейшего развития идей просвещения и национальной независимости.

«В этот период было необходимо преодолеть социальное и экономическое отставание. Джадиды понимали, что только через образование можно достичь прогресса. Их образовательные реформы не только способствовали росту грамотности и расширению кругозора молодёжи, но и подготовили почву для последующих социально-экономических преобразований», — отметил профессор истории Карлтонского колледжа (США), ведущий специалист по Центральной Азии Адиб Халид.

«Благодаря усилиям джадидов образование стало мощным инструментом изменения общественной жизни, заложив основу для дальнейшего развития Центральной Азии», — сказал он.

Вход на выставку платный. Билеты будут доступны на iticket.uz.