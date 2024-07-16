Рынок ипотечного кредитования в Узбекистане сокращается, следует из обзора Центрального банка.

В январе-июне 2024 года суммарно была выделена ипотека на 6,88 трлн сумов, что на 124,5 млрд сумов, или на 1,77%, меньше показателя первой половины прошлого года — более 7 трлн сумов.

Число получателей ипотечного займа также снизилось — с 31699 до 26201. При этом средняя сумма кредита выросла с 221 млн до 262,7 трлн сумов, или на 18,9%.

Банки за счёт собственных средств стали выделять больше ипотечных кредитов — рост с 2,03 трлн до 2,36 трлн сумов, но уменьшились объёмы, выделяемые в рамках госпрограммы (с 3,89 трлн до 3,67 трлн сумов) и за счёт Компании по рефинансированию ипотеки (с 1,09 трлн до 847,1 млрд сумов).





Процентная ставка ипотеки в рамках госпрограммы не изменилась — 17,9%, но банки увеличили ставки за свои займы с 24,3% до 25,1%.

Примечательно, что резко сократилось количество ипотечных кредитов у людей среднего (31−50 лет) и старшего возраста (старше 50 лет), а также женщин (их доля снизилась с 36% до 35%).

Объём ипотеки для покупки жилья в новостройке снизился с 3,99 трлн до 3,87 трлн сумов, а для вторичного жилья незначительно вырос — на 2,7 млрд сумов.

Ранее Центр экономических исследований и реформ сообщал, что с начала года продажи на рынке недвижимости упали на 5,7%. Рост цен на «вторичку» замедлился, в Ташкенте её стоимость снизилась до 1142 долларов за кв. м. Аренда в столице продолжает дешеветь.