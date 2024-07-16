Национальный центр по изменению климата при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата 11 июля представил первые в Узбекистане экологические мастер-планы. В качестве пилотных городов выбраны Бухара и Самарканд. Проект разрабатывался в сотрудничестве с хокимиятами этих городов и областными управлениями экологии. Документы помогут городским властям улучшить инфраструктуру и территориальное планирование, повысить энергоэффективность и снизить урон, наносимый окружающей среде.

Что такое экологический мастер-план?

Экологический мастер-план (ЭМП) — это документ, который представляет собой стратегический набор рекомендаций и мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, улучшение экологической обстановки и повышение качества жизни городских жителей.

Мастер-план описывает текущее экологическое состояние города и оценивает его по ряду показателей. На основе этой оценки предлагается набор рекомендаций по улучшению управления, внедрению новых правил и корректированию политики местной власти и поведения населения.

Регулярная оценка поможет отслеживать прогресс и выявлять лучшие практики. Это также способствует систематизации мониторинга экологической ситуации. В результате города Узбекистана станут зелёными, чистыми, инклюзивными, устойчивыми и комфортными для жизни, считают экологи Национального центра. Авторы документа обучат хокимияты использовать стратегию и разрабатывать устойчивую городскую политику.

Как выглядит экологический мастер-план?

Экологические мастер-планы Бухары и Самарканда разработаны в партнёрстве между Министерством экологии, хокимиятами этих городов и другими заинтересованными ведомствами.

Документ состоит из следующих разделов:

общие сведения: площадь, географическое положение, климат, численность и плотность населения, историческое и культурное значение, инфраструктура, транспорт, промышленность, ключевые социально-экономические аспекты;

уровень вовлечённости местного населения в экологическую ситуацию, оценка экологического состояния;

оценка стратегических отраслей согласно Рейтингу «зелёных» городов: энергетика и выбросы, землепользование, транспорт, качество воздуха, отходы и вода;

план действий и план реализации по наиболее приоритетным направлениям.

Отправной точкой для создания мастер-планов стал Рейтинг «зелёных» городов, которым руководствовались разработчики, рассказал специалист по городскому планированию, участвовавший в разработке мастер-планов, Бобур Сираджев.

Чтобы выяснить мнения граждан относительно экологической обстановки, их предпочтения и ожидания, Министерство экологии совместно с платформой U-Report провело опрос населения. Он охватил более 3630 узбекистанцев из всех регионов страны. 75% респондентов, проживающих в Бухарской области, проявили обеспокоенность экологической обстановкой. Это самый высокий показатель среди областей Узбекистана, отметил Бобур Сираджев.

Фото: Пресс-служба Минэкологии.

Бухарцев больше всего волнует проблема загрязнения воздуха, дефицита воды и недостаточного озеленения города. Приоритетными экологическими направлениями, согласно мнению опрошенных, должны стать увеличение зелёных насаждений — это направление назвали 45% участников опроса. 12% респондентов считают, что необходимо улучшить управление отходами — от системы сбора мусора до переработки.

Для решения проблем в наиболее приоритетных для Бухарской области направлениях Национальный климатический центр предложил следующий план действий в сферах озеленения, водопользования и управления отходами.

План действий по озеленению:

Озеленять парки, бульвары, полосы вдоль проезжей части, парковки; внедрять вертикальное озеленение;

Изучить, как трансграничные пыльные и песчаные бури влияют на город. Высадить «зелёный пояс» на участках, где проходят эти бури. Для эффективной защиты ширина «зелёного пояса» должна составить минимум 15 рядов растений;

Озеленять наиболее пустынные махалли. При проектировании дворов высаживать среднерослые деревья и кустарники, а парковку размещать вне дворов.

Источник: Пресс-служба Минэкологии.

План действий по водопользованию:

Проанализировать ситуацию с объёмами и качеством воды. Сформировать рабочую группу, которая создаст стратегию по управлению ливневой системой, защите от паводков и сохранению водных ресурсов. Рабочая группа также будет проводить мониторинг выполнения работ и оценивать их эффективность. Готовую стратегию утвердить с жителями и хокимиятом города;

Сократить потребления ресурсов туристическим сектором. Скорректировать отношение сектора к экологии, сформировать и установить критерии выдачи знака eco-friendly и следить за их исполнением. Туристический сектор — лишь одна из мер, поскольку Бухара является популярным туристическим направлением, пояснили «Газете.uz» в пресс-службе Минэкологии. Предлагается внедрить популярную во всём мире систему сокращения потребления воды. Это можно сделать, отказавшись от ежедневной замены полотенец и постельного белья в период проживания гостя;

Туристический сектор — лишь одна из мер, поскольку Бухара является популярным туристическим направлением, пояснили «Газете.uz» в пресс-службе Минэкологии. Предлагается внедрить популярную во всём мире систему сокращения потребления воды. Это можно сделать, отказавшись от ежедневной замены полотенец и постельного белья в период проживания гостя; Для борьбы с чрезмерным расходом воды в соцучреждениях провести аудит водоснабжения — проверку объёмов потребления воды на различных объектах схожей категории, чтобы выявить проблемные места. Обновить оборудование, установить устройства с низким расходом и внедрить мониторинг за водопотребление. Город может субсидировать часть расходов на установку такого оборудования, а также ввести минимальные требования к устанавливаемым устройствам. Такими могут быть автоматические рукомойники, двухкнопочные унитазные бачки. Кроме того, планируется обучить сотрудников и учащихся экономить воду и привить им чувство экологической ответственности.

План действий по управлению отходами:

Внедрить систему мониторинга, которая будет учитывать число компаний, вывозящих мусор, охваченные ими территории и качество предоставляемых услуг;

Повысить осведомлённость населения через образовательную кампанию о важности санитарии и правильном обращении с отходами. Это стимулирует ответственное поведение;

Организовать точки сбора вторсырья в партнёрских магазинах, почтовых отделения и маркетплейсах;

Увеличить инвестиции в санитарную инфраструктуру, чтобы улучшить доступ к канализации и санитарным услугам. Инвестиции также должны направляться в строительство новых сетей и установку септиков в отдалённых районах.

Источник: Минэкологии.

Как будет применяться экологический мастер-план?

Согласно указу президента о трансформации сферы экологии и охраны окружающей среды, экологические мастер-планы будут утверждаться областными Кенгашами народных депутатов. Результаты рейтинга представят Кабинету Министров. На их основе правительство будет рассматривать предложения о поощрении или дисциплинарной ответственности руководителей регионов.

Сейчас Национальный центр по изменению климата разрабатывает проект постановления Кабмина, который утвердит экологические мастер-планы как обязательные к применению, сообщила пресс-служба Министерство экологии.

Со временем экологические мастер-плану станут основой для управления зелёным городом. Они могут обеспечить успех новых проектов устойчивого городского развития. Реализации ключевых пунктов в течение следующих трёх-пяти лет улучшит качество жизни населения в городах.

Суна Парк. Фото: Пресс-служба Минэкологии.

Советник министра экологии и директор Национального центра по изменению климата Суна Парк рассказала, что разработанные ЭМП уже начали внедрять в планы развития городов. Совместно с местными муниципалитетами создаётся общественная кампания для информирования и вовлечения населения в реализацию документов. Кроме того, в ходе последнего визита президента Шавката Мирзиёева в Бухару представители Национального центра по изменению климата озвучили некоторые рекомендации в сфере землепользования и озеленения.

Постепенно экологический мастер-план разработают для каждого района республики. Ознакомиться с документами, а также следить за обновлениями по улучшению экологической устойчивости в городах Узбекистана можно на новой платформе Green Cities от Национального центра по изменению климата.