Политика
Системы внутреннего контроля создадут в госорганах Узбекистана
В государственных органах и крупных госорганизациях будут образованы комитеты по управлению рисками, цель которых — предотвращение финансовых и других рисков. В Совмине Каракалпакстана и хокимиятах областей и Ташкента также создадут службы внутреннего аудита.
Экономика
Для зарядных станций электромобилей планируется ввести отдельные счета — РЭС
Для зарядных станций для электромобилей в Узбекистане планируется ввести отдельные счета потребления электроэнергии, сообщил первый замглавы РЭС Алвар Гайбуллаев. Он также пояснил причины перегрева и возгорания проводов.
Производство электромобилей BYD Seagull и E2 планируется в Узбекистане
Компания BYD Uzbekistan Factory заключила соглашения с партнёрами из Китая о производстве новых моделей автомобилей в Узбекистане. Для возможного производства представлены BYD Seagull и E2, которые проходят испытание в лабораториях.
Запущен виртуальный помощник для налогоплательщиков — на базе ИИ
Налоговый комитет Узбекистана запустил виртуального ассистента по имени DavrOn на базе искусственного интеллекта. Он может предоставить налогоплательщикам необходимую информацию и персонализированные рекомендации по вопросам налогов и налогообложения. Это третий сервис ведомства на базе ИИ.
Общество
Полосатую гиену убили в Сурхандарье. В Узбекистане насчитывается всего 20−30 особей
В интернете появились фотографии с убитой полосатой гиеной, которая занесена в Красную книгу. Их численность оценивается всего в 20−30 особей. Экологи и сотрудники Нацгвардии выяснили, что её убили в 2023 году, кости нашли в доме местного жителя. Ущерб природе оценён более чем в 1 млрд сумов.
Умеренно жаркая погода сохранится в течение недели
В течение недели по Узбекистану сохранится умеренно жаркая погода. В понедельник и вторник ожидается переменная облачность, в ряде регионов возможны кратковременные дожди. Со среды температура повысится до +34…+37 градусов.
Представители Департамента транспорта Москвы поделятся опытом со специалистами СБДД Узбекистана
Делегация Департамента транспорта Москвы прибыла в Ташкент для содействия в совершенствовании системы организации дорожного движения и повышении безопасности на улицах и дорогах Узбекистана.
Спорт
ЧЕ-2024: «Красной фурии» нет сильней
Победителем чемпионата Европы по футболу-2024 стала сборная Испании, обыгравшая команду Англии. Обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров — о том, как в матче в Берлине столкнулись не просто главные фавориты турнира, но и главные антиподы футбольной современности.
Мир
«Политическая риторика в нашей стране накалилась». Байден обратился к нации после покушения на Трампа
Президент США Джо Байден в обращении к нации после покушения на Дональда Трампа призвал «снизить накал» в американской политике и не допустить, чтобы насилие стало нормой. Сам Трамп назвал попытку его убийства «очень сюрреалистическим опытом». О мотивах стрелка пока ничего неизвестно.
Суд отклонил одно из четырёх дел против Трампа
Суд во Флориде отклонил уголовное дело о ненадлежащем обращении с секретными документами, заведённое против экс-президента США Дональда Трампа. Политик призвал закрыть три остальных уголовных дела против него.
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