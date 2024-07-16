Политика

В государственных органах и крупных госорганизациях будут образованы комитеты по управлению рисками, цель которых — предотвращение финансовых и других рисков. В Совмине Каракалпакстана и хокимиятах областей и Ташкента также создадут службы внутреннего аудита.

Экономика

Для зарядных станций для электромобилей в Узбекистане планируется ввести отдельные счета потребления электроэнергии, сообщил первый замглавы РЭС Алвар Гайбуллаев. Он также пояснил причины перегрева и возгорания проводов.

Компания BYD Uzbekistan Factory заключила соглашения с партнёрами из Китая о производстве новых моделей автомобилей в Узбекистане. Для возможного производства представлены BYD Seagull и E2, которые проходят испытание в лабораториях.

Налоговый комитет Узбекистана запустил виртуального ассистента по имени DavrOn на базе искусственного интеллекта. Он может предоставить налогоплательщикам необходимую информацию и персонализированные рекомендации по вопросам налогов и налогообложения. Это третий сервис ведомства на базе ИИ.

Общество

В интернете появились фотографии с убитой полосатой гиеной, которая занесена в Красную книгу. Их численность оценивается всего в 20−30 особей. Экологи и сотрудники Нацгвардии выяснили, что её убили в 2023 году, кости нашли в доме местного жителя. Ущерб природе оценён более чем в 1 млрд сумов.

В течение недели по Узбекистану сохранится умеренно жаркая погода. В понедельник и вторник ожидается переменная облачность, в ряде регионов возможны кратковременные дожди. Со среды температура повысится до +34…+37 градусов.

Делегация Департамента транспорта Москвы прибыла в Ташкент для содействия в совершенствовании системы организации дорожного движения и повышении безопасности на улицах и дорогах Узбекистана.

Спорт

Победителем чемпионата Европы по футболу-2024 стала сборная Испании, обыгравшая команду Англии. Обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров — о том, как в матче в Берлине столкнулись не просто главные фавориты турнира, но и главные антиподы футбольной современности.

Мир

Президент США Джо Байден в обращении к нации после покушения на Дональда Трампа призвал «снизить накал» в американской политике и не допустить, чтобы насилие стало нормой. Сам Трамп назвал попытку его убийства «очень сюрреалистическим опытом». О мотивах стрелка пока ничего неизвестно.

Суд во Флориде отклонил уголовное дело о ненадлежащем обращении с секретными документами, заведённое против экс-президента США Дональда Трампа. Политик призвал закрыть три остальных уголовных дела против него.

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