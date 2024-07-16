Экономика

дайджест

Спад активности на рынке недвижимости связан со «стабилизацией ситуации» — ЦБ

Центробанк Узбекистана связывает сокращение числа сделок с жильём в апреле-июне со «стабилизацией ситуации на рынке». Регулятор считает, что увеличение разрыва между темпами роста цен на покупку жилья и его арендой может привести к понижению цен купли-продажи.

дайджест

Доля наличных в обращении и обналичивание с карт продолжают сокращаться

По итогам первого полугодия доля наличных денег в обращении уменьшилась на 3,7 процентных пункта в годовом выражении — с 24,8% до 21,1%, сообщил Центробанк Узбекистана. Средства, поступившие на карты, обналичивают всё реже.

Реклама на Газета.uz

дайджест

«Корзинка» заявила, что не считает нарушением сообщения о «самых низких ценах»

Сеть супермаркетов «Корзинка» заявила, что не считает нарушением использование фразы «самые низкие цены». В компании отметили, что программа является «не временной акцией, а новой ценовой стратегией», в рамках которой «на долгосрочной основе и каждый день» предлагаются самые низкие цены.

дайджест

ЦБ отозвал лицензию у оператора платёжной системы Qulay Pul

Центробанк Узбекистана отозвал лицензии у оператора платёжной системы Qulay Pul и «дочки» UzPost, планировавшей запустить свою систему платежей.

Общество

дайджест

У всех городов Узбекистана появится экологический мастер-план. Что это такое?

Национальный центр по изменению климата разработал руководство для хокимиятов по улучшению экологической устойчивости городов. Пилотные версии разработаны для Самарканда и Бухары. Рекомендации по озеленению предложили президенту.

дайджест

Каким будет новый путепровод через ул. Темура Малика в Ташкенте

Новый путепровод через ул. Темура Малика в Ташкенте будет иметь места для разворота, по бокам улицы появятся велодорожки. На пересечении с ул. Мирзо Улугбека построят подземный переход. Один подземный переход почти достроен перед мечетью.

дайджест

Девушка зачислена в университет после встречи с президентом

Во время недавнего визита президента в Фергану жительница города рассказала о желании учиться в Узбекском государственном университете мировых языков. На следующий день она получила сертификат о зачислении в вуз на грантовой основе.

дайджест

Узбекистанец, планировавший воевать за Россию против Украины, получил 3 года ограничения свободы

Гражданин Узбекистана в феврале заключил контракт на службу в вооружённых силах России на территории Украины, но после прохождения боевой подготовки сбежал из военного лагеря и вернулся домой. Суд учёл смягчающие обстоятельства и назначил ему три года ограничения свободы по статье «наёмничество».

дайджест

Таиланд официально ввёл безвизовый въезд для граждан Узбекистана

Правительство Таиланда официально ввело безвизовый въезд сроком до 60 дней для граждан Узбекистана. О таких планах сообщалось в конце мая.

дайджест

Узбекистан направил в Кыргызстан 200 тонн гуманитарной помощи (фото, видео)

Узбекистан направил 200 тонн гуманитарной помощи Ошской области Кыргызстана, пострадавшей от селевых паводков. В составе груза продукты, стройматериалы и вещи первой необходимости.

дайджест

Мужчина получил почти 4 года тюрьмы за организацию свалки в русле Чирчика

В Ташкентской области вынесен приговор мужчине, который на протяжении долгого времени за деньги сбрасывал отходы в русле реки Чирчик, из-за чего там образовалась плотина из мусора. Ему назначены 3 года и 9 месяцев тюрьмы и возмещение ущерба в 3 млрд сумов.

Культура

дайджест

Выставочный проект «Джадиды. Письма в Туркестан» откроется в Ташкенте

В столице откроется мультимедийная выставка «Джадиды. Письма в Туркестан». Она расскажет об истории студентов из Туркестана, отправленных на обучение в Германию, и их вкладе в культурное и интеллектуальное наследие региона.

Спорт

дайджест

Шахматный забег. Как Нодирбек Абдусатторов борется за попадание в турнир претендентов

Внимание шахматных болельщиков привлекает новый турнирный зачёт FIDE. С его помощью Нодирбек Абдусатторов имеет шансы отобраться в турнир претендентов. Тренер Георгий Шванов рассказывает, как устроена система и кто главный конкурент шахматиста Узбекистана.

Мир

дайджест

Страны ЕС рассматривают открытие посольств в Афганистане — Bloomberg

Несколько стран ЕС раздумывают над возобновлением работы посольств в Афганистане, закрывшихся после прихода к власти талибов в 2021 году, пишет Bloomberg.

дайджест

Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США. Джей Ди Вэнс стал претендентом на пост вице-президента

Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты США. Своим вице-президентом он выбрал 39-летнего сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса.

Спасибо, что читаете нас!