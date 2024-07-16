Экономика

Центробанк Узбекистана связывает сокращение числа сделок с жильём в апреле-июне со «стабилизацией ситуации на рынке». Регулятор считает, что увеличение разрыва между темпами роста цен на покупку жилья и его арендой может привести к понижению цен купли-продажи.

По итогам первого полугодия доля наличных денег в обращении уменьшилась на 3,7 процентных пункта в годовом выражении — с 24,8% до 21,1%, сообщил Центробанк Узбекистана. Средства, поступившие на карты, обналичивают всё реже.

Сеть супермаркетов «Корзинка» заявила, что не считает нарушением использование фразы «самые низкие цены». В компании отметили, что программа является «не временной акцией, а новой ценовой стратегией», в рамках которой «на долгосрочной основе и каждый день» предлагаются самые низкие цены.

Центробанк Узбекистана отозвал лицензии у оператора платёжной системы Qulay Pul и «дочки» UzPost, планировавшей запустить свою систему платежей.

Общество

Национальный центр по изменению климата разработал руководство для хокимиятов по улучшению экологической устойчивости городов. Пилотные версии разработаны для Самарканда и Бухары. Рекомендации по озеленению предложили президенту.

Новый путепровод через ул. Темура Малика в Ташкенте будет иметь места для разворота, по бокам улицы появятся велодорожки. На пересечении с ул. Мирзо Улугбека построят подземный переход. Один подземный переход почти достроен перед мечетью.

Во время недавнего визита президента в Фергану жительница города рассказала о желании учиться в Узбекском государственном университете мировых языков. На следующий день она получила сертификат о зачислении в вуз на грантовой основе.

Гражданин Узбекистана в феврале заключил контракт на службу в вооружённых силах России на территории Украины, но после прохождения боевой подготовки сбежал из военного лагеря и вернулся домой. Суд учёл смягчающие обстоятельства и назначил ему три года ограничения свободы по статье «наёмничество».

Правительство Таиланда официально ввело безвизовый въезд сроком до 60 дней для граждан Узбекистана. О таких планах сообщалось в конце мая.

Узбекистан направил 200 тонн гуманитарной помощи Ошской области Кыргызстана, пострадавшей от селевых паводков. В составе груза продукты, стройматериалы и вещи первой необходимости.

В Ташкентской области вынесен приговор мужчине, который на протяжении долгого времени за деньги сбрасывал отходы в русле реки Чирчик, из-за чего там образовалась плотина из мусора. Ему назначены 3 года и 9 месяцев тюрьмы и возмещение ущерба в 3 млрд сумов.

Культура

В столице откроется мультимедийная выставка «Джадиды. Письма в Туркестан». Она расскажет об истории студентов из Туркестана, отправленных на обучение в Германию, и их вкладе в культурное и интеллектуальное наследие региона.

Спорт

Внимание шахматных болельщиков привлекает новый турнирный зачёт FIDE. С его помощью Нодирбек Абдусатторов имеет шансы отобраться в турнир претендентов. Тренер Георгий Шванов рассказывает, как устроена система и кто главный конкурент шахматиста Узбекистана.

Мир

Несколько стран ЕС раздумывают над возобновлением работы посольств в Афганистане, закрывшихся после прихода к власти талибов в 2021 году, пишет Bloomberg.

Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты США. Своим вице-президентом он выбрал 39-летнего сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса.

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