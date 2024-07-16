Главное соревнование в шахматах, наивысшая точка карьеры любого игрока — матч на первенство мира. Матч проводится раз в два года между действующим чемпионом и победителем турнира претендентов.

Турнир претендентов играется между восемью шахматистами по круговой системе. Трое отбираются через кубок мира — турнир, проходящий на выбывание. Ещё двое выходят из «Большой швейцарки» — самого сильного массового соревнования. Одно место определяется по наивысшему рейтингу в начале года. Наконец, последние два шахматиста проходят через зачёт Международной федерации шахмат (FIDE Circuit).

Гукеш. Фото: Lennart Ootes / Grand Chess Tour.



Этот зачёт ввели в 2023 году. Тогда в турнир претендентов через него отобрался индиец Доммараджу Гукеш, который в дальнейшем одержал победу и вышел на матч. FIDE Circuit показывает насколько успешно шахматист играл в крупных турнирах в течении года.

Для подсчёта берётся до семи лучших результатов за год. В зачёт идут не все соревнования, а только те, что соответствуют критериями eligible: минимум 8 участников, от семи туров и выше, участники должны представлять как минимум три различные страны (за исключением национальных чемпионатов). И главное — восемь сильнейших игроков должны иметь рейтинг не ниже 2550 (показатель гроссмейстера «третьего эшелона»). Этот средний рейтинг называется TAR и играет важную роль в присуждении очков FIDE Circuit победителю турнира.

Очки за турнир получают шахматисты, занявшие одно из первых восьми мест или оказавшиеся в дележе восьмого. За единоличное первенство даётся 11 базовых пунктов, за победу на тай-брейке или по дополнительным показателям — 10. Серебряный призёр получает 8 пунктов, и далее с убыванием в один балл — шахматист, ставший восьмым, возьмёт только два пункта.

В дальнейшем базовые пункты умножается на коэффициент, при подсчёте которого используется вышеупомянутый средний рейтинг восьми сильнейших игроков (TAR). Таким образом, чем сильнее состав турнира, тем больше очков FIDE Circuit присуждается за успешный результат.

Соревнования по рапиду и блицу также учитываются в обсчёте, но приносят меньше очков. Для попадания в претенденты необходимо сыграть минимум четыре турнира с классическим контролем времени, и два — с количеством человек свыше 50.

Таким образом, система FIDE Circuit позволяет гроссмейстерам, не входящим в топ рейтинга, и обделённым приглашениями на элитные турниры, побороться за попадание в главный турнир мира шахмат. С другой стороны, она мотивирует игроков элиты принимать участие в массовых соревнованиях. Таким образом, система отбора на турнир претендентов становится более «демократичной».

Арджун Эригайси. Фото: mgd1_esports/X.



Однако зачёт FIDE Circuit вызывает и достаточно критики, в том числе со стороны сильнейших шахматистов мира. Знаменитый гроссмейстер Левон Аронян остался недоволен тем, что его победа на престижном Кубке США не принесла никаких очков — поскольку турнир был мононациональным, но не являлся чемпионатом страны.

Входящий в топ-15 голландец Аниш Гири обратил внимание на тот факт, что победитель группы Challengers на турнире Tata Steel Chess получил больше баллов, чем разделившие первое место, и уступившие лишь на тай-брейке в значительно более сильной группе Masters. Некоторые турниры, где менее семи участников, такие как Norway Chess этого года, также не обсчитываются, несмотря на то, что состав в них очень сильный и победить крайне тяжело.

Следующий турнир претендентов состоится в 2026 году. Одно место на нём определяется в зачёте Circuit-2024. По состоянию на июль, за первое место борются индиец Арджун Эригайси и Нодирбек Абдусатторов. В активе Эригайси 77,39 очка за шесть турниров, у Абдусатторова — 74,71 за четыре соревнования. Как видно, хоть индийский гроссмейстер и впереди, у нашего соотечественника хороший шанс обогнать его, поскольку в зачёт идут семь лучших результатов.





Положение дел в шахматной индустрии также не благоволит Арджуну. В его стране в последние годы выросло поколение очень сильных шахматистов: кроме самого 20-летнего Эригайси выделяются Доммараджу Гукеш, который сыграет матч на первенство мира, а также его соперники по прошлому турниру претендентов Рамешбабу Праггнананда и Видит Сантош Гуджрати. Несмотря на то, что по рейтингу Эригайси не уступает им, он редко получает приглашения на элитные турниры — организаторы не хотят, чтобы соревнование превратилось в своеобразный открытый чемпионат Индии и ограничивают приглашения спортсменам одной страны.

Не имея возможности участвовать в закрытых круговиках, Эригайси берет своё на открытых турнирах. В марте-апреле он без единого поражения занял шестое место на Grenke Open в Германии, победил в испанской Менорке, занял пятое в эмиратской Шардже и одержал триумф на мемориале Степана Авагяна в Армении.

Несмотря на кажущуюся нестабильность, это перфоманс шахматиста очень высокого уровня. Нужно иметь в виду, что швейцарская система и большое количество игроков приводит к непредсказуемости результатов — так, в Шардже победил игрок, стартовавший под 50 номером. C начала года его рейтинг вырос на 40 пунктов и сейчас с показателем 2778 Арджун находится на четвёртом месте в списке сильнейших шахматистов мира (по состоянию на июль).

В то же время Нодирбек, как однозначный шахматный лидер своей страны, имеет куда больше шансов получить приглашение в элитный турнир. Как уже упоминалось выше, он стал призёром Tata Steel в Нидерландах, победил в Праге, и стал вторым на недавно прошедшем UzChess Cup.

Единственный турнир, где Нодирбек и Арджун встретились в 2024 году — TePe Sideman в Швеции. В основной части турнира они поделили первое-третье место с Петром Свидлером, по итогам тай-брейка Абдусатторов взял золото, Эригайси — серебро. На прошедшем в конце июня — начале июля турнире в Бухаресте Нодирбек набрал меньше половины возможных очков (4/9), что не позволило ему получить баллы турнирного зачёта.

Впереди у обоих шахматистов выступления на Олимпиаде и чемпионате мира по рапиду и блицу. Однако в FIDE Circuit обсчитываются лишь индивидуальные, но не командные турниры, следовательно результат на них, каким бы успешным он ни был, не принесёт очков.

Нодирбек Абдусатторов. Фото: Lennart Ootes / Grand Chess Tour.



В то же время Нодирбек, в отличие от Эригайси участвуя в цикле турниров Grand Chess Tour, играет в Бухаресте, а также сыграет целых три турнира в Сент-Луисе: в классику, рапид и блиц. Таким образом, индийскому шахматисту, если он не получит новых приглашений до конца года, придётся показать ещё несколько высоких результатов в открытых соревнованиях. Каждый турнир для обоих шахматистов становится очень ценным, и за этим заочным противостоянием наблюдают болельщики со всего мира.

Как уже говорилось, зачёт FIDE Circuit не является единственным шансом попасть в турнир претендентов. Если шахматистам удастся сохранить, а тем более приумножить свой рейтинг к январю 2026 года, один из них наверняка пройдёт по этому показателю.

В отборочных соревнованиях Эригайси ранее выступал более успешно: прошёл до четвертьфинала Кубка Мира-2023 (Нодирбек выбыл на стадии 1/64) и занял четвёртое место в Grand Swiss (Абдусатторов оказался 12). Наконец, в следующем 2025 году зачёт FIDE Circuit начнётся заново, и его победитель также попадёт в число претендентов.

Тем не менее, пройти именно в этом году крайне выгодно — помимо престижа и возможности получения выгодных спонсорских контрактов, это позволит участвовать в дальнейших соревнованиях без необходимости ставить всё на карту.

На сегодняшний день ближайшим преследователем Нодирбека и Арджуна является Гукеш с 55,86 очками за три турнира. Из шахматистов Узбекистана на высоких позициях также Нодирбек Якуббоев за третье место в Аэрофлот-опен и победу на UzChess Cup, и Шамсиддин Вохидов за четвёртое место в Sharjah Masters и победу на Uz Chess Cup Challengers.

Посмотреть положение всех участников зачёта можно на сайте FIDE.